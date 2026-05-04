Головна Новини дня Зеленський: Канада виділить 200 млн на захист України від атак РФ

Зеленський: Канада виділить 200 млн на захист України від атак РФ

Дата публікації: 4 травня 2026 16:26
Зеленський: Канада виділить 200 млн на захист України від атак РФ
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Канада спрямує додаткові 200 млн доларів на зміцнення оборони України від російських атак. Відповідну заяву він зробив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Єревані. Сторони також обговорили подальшу співпрацю та підтримку України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у понеділок, 4 травня.

Канада виділить додаткові 200 млн доларів на захист від ударів РФ

У понеділок, 4 травня, в Єревані Володимир Зеленський провів переговори з Марком Карні, під час яких ішлося про поглиблення двосторонньої взаємодії.

Президент подякував Канаді за оборонну допомогу та участь у програмі PURL, наголосивши на необхідності посилення протиповітряної оборони на тлі постійних російських обстрілів.

Говорячи про рівень відносин і підтримку Канади, Зеленський зазначив:

"Я радий, що між нашими країнами та між нами особисто такі міцні відносини. Дякую за ваше рішення посилити нас. Я вважаю, що наша ранкова зустріч у форматі Вашингтонської групи була дуже важливою, тому що ми маємо спонукати Путіна до миру, до дипломатії. Ми вдячні канадським друзям, усьому народові за таку сильну підтримку".

Під час зустрічі стало відомо про новий фінансовий внесок Канади: Марк Карні оголосив про виділення додаткових 200 млн доларів у межах програми PURL. Загалом допомога Канади за цією програмою вже перевищує 830 млн доларів.

Коментуючи підтримку України, прем’єр-міністр Канади заявив:

"Уся Канада стоїть за вами, підтримуючи народ України. Ми раді, що сьогодні змогли посилити наші зобов’язання, і продовжимо працювати й шукати шляхи співпраці, щоб зміцнити вашу боротьбу й забезпечити мир, коли він настане — а він настане, — щоб цей мир працював і приніс процвітання, на яке заслуговує народ України".

Окрему увагу сторони приділили подальшій підтримці українців і координації зусиль для повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці 2025 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні 2,5 млрд канадських доларів на відбудову. За його словами, ці кошти мають сприяти залученню додаткового фінансування від міжнародних інституцій, зокрема МВФ, Світового банку та ЄБРР.

Новини.LIVE також писали, що у грудні 2025 року Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами. Український лідер подякував за підтримку, зокрема за допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, але наголосив, що її все ще недостатньо на тлі постійних атак РФ.

Володимир Зеленський Канада PURL
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
