Допомога Україні — Канада виділить 2,5 млрд доларів на відбудову

Марк Карні та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Darren Calabrese

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про виділення Україні 2,5 млрд канадських доларів. Кошти спрямують на відбудову країни.

Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі.

Допомога Україні від Канади

Карні заявив, що гроші, які передасть Канада, мають допомогти розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку та ЄБРР, щоб розпочати процес відбудови.

Крім того, канадський прем'єр засудив нічну атаку РФ на Україну та назвав удар росіян "варварським".

"Варварська атака, яку ми побачили минулої ночі — удар по Києву, — показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час. І щоб ми створили умови для цього справедливого та тривалого миру, а також для справжньої відбудови", — сказав він.

Водночас Марк Карні зазначив, що зараз переговори щодо миру в Україні перебувають на фінальному етапі. Однак для цього потрібна згода Росії.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський прибув до Канади. Там він проведе зустріч та телефонну розмову.

Після прибуття президент одразу поговорив з Марком Карні. Головною темою розмови була подальша співпраця країн.