Україна
Головна Новини дня Зеленський прибув до Канади — з ким зустрінеться

Зеленський прибув до Канади — з ким зустрінеться

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:16
Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді — що заплановано
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до Галіфакса в Канаді. Там він проведе зустріч та телефонну розмову.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає "Суспільне".

Зеленський в Канаді 27 грудня

"Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді", — розповів Никифоров.

В українського лідера запланована зустріч з премʼєр-міністром Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
