Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді — що заплановано

Зеленський прибув до Канади — з ким зустрінеться
Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:16
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до Галіфакса в Канаді. Там він проведе зустріч та телефонну розмову.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає "Суспільне".
Реклама
Читайте також:
Зеленський в Канаді 27 грудня
"Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді", — розповів Никифоров.
В українського лідера запланована зустріч з премʼєр-міністром Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.
Нагадаємо, Зеленський назвав склад делегації України на перемовинах з лідером США Дональдом Трампом.
Також український лідер пояснив формат зустрічі з Трампом у Флориді 28 грудні.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама