Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді — що заплановано

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до Галіфакса в Канаді. Там він проведе зустріч та телефонну розмову.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає "Суспільне".

Зеленський в Канаді 27 грудня

"Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді", — розповів Никифоров.

В українського лідера запланована зустріч з премʼєр-міністром Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський назвав склад делегації України на перемовинах з лідером США Дональдом Трампом.

Також український лідер пояснив формат зустрічі з Трампом у Флориді 28 грудні.