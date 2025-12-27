Зеленский прибыл в Галифакс в Канаде — что запланировано

Зеленский прибыл в Канаду — с кем встретится
Дата публикации 27 декабря 2025 19:16
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Галифакс в Канаде. Там он проведет встречу и телефонный разговор.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Суспільне".
Зеленский в Канаде 27 декабря
"Зеленский прибыл в Галифакс в Канаде", — рассказал Никифоров.
У украинского лидера запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.
Напомним, Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с лидером США Дональдом Трампом.
Также украинский лидер объяснил формат встречи с Трампом во Флориде 28 декабря.
