Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Канаду — с кем встретится

Зеленский прибыл в Канаду — с кем встретится

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 19:16
Зеленский прибыл в Галифакс в Канаде — что запланировано
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Галифакс в Канаде. Там он проведет встречу и телефонный разговор.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Зеленский в Канаде 27 декабря

"Зеленский прибыл в Галифакс в Канаде", — рассказал Никифоров.

У украинского лидера запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с лидером США Дональдом Трампом.

Также украинский лидер объяснил формат встречи с Трампом во Флориде 28 декабря.

Владимир Зеленский Канада Сергей Никифоров политики Марк Карни
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации