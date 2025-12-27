Помощь Украине — Канада выделит 2,5 млрд долларов на восстановление

Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов — куда пойдут средства
Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Марк Карни заявил о выделении Украине 2,5 млрд канадских долларов. Средства направят на восстановление страны.
Об этом стало известно из прямой трансляции встречи.
Помощь Украине от Канады
Карни заявил, что деньги, которые передаст Канада, должны помочь разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, чтобы начать процесс восстановления.
Кроме того, канадский премьер осудил ночную атаку РФ на Украину и назвал удар россиян "варварским".
"Варварская атака, которую мы увидели прошлой ночью — удар по Киеву, — показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с Украиной в это сложное время. И чтобы мы создали условия для этого справедливого и длительного мира, а также для настоящего восстановления", — сказал он.
В то же время Марк Карни отметил, что сейчас переговоры по миру в Украине находятся на финальном этапе. Однако для этого нужно согласие России.
Напомним, 27 декабря Зеленский прибыл в Канаду. Там он проведет встречу и телефонный разговор.
По прибытии президент сразу поговорил с Марком Карни. Главной темой разговора было дальнейшее сотрудничество стран.
