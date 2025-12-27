Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов — куда пойдут средства

Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов — куда пойдут средства

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 20:20
Помощь Украине — Канада выделит 2,5 млрд долларов на восстановление
Марк Карни и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Darren Calabrese

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Марк Карни заявил о выделении Украине 2,5 млрд канадских долларов. Средства направят на восстановление страны.

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи.

Реклама
Читайте также:

Помощь Украине от Канады

Карни заявил, что деньги, которые передаст Канада, должны помочь разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, чтобы начать процесс восстановления.

Кроме того, канадский премьер осудил ночную атаку РФ на Украину и назвал удар россиян "варварским".

"Варварская атака, которую мы увидели прошлой ночью — удар по Киеву, — показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с Украиной в это сложное время. И чтобы мы создали условия для этого справедливого и длительного мира, а также для настоящего восстановления", — сказал он.

В то же время Марк Карни отметил, что сейчас переговоры по миру в Украине находятся на финальном этапе. Однако для этого нужно согласие России.

Напомним, 27 декабря Зеленский прибыл в Канаду. Там он проведет встречу и телефонный разговор.

По прибытии президент сразу поговорил с Марком Карни. Главной темой разговора было дальнейшее сотрудничество стран.

Владимир Зеленский Канада финансовая помощь война в Украине визит Марк Карни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации