Зеленский встретился с премьером Канады Карни — видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество стран.

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи.

Встреча Зеленского с Карни

Зеленский поблагодарил Карни за поддержку Украины. Он сообщил, что они обсудят сотрудничество стран.

Кроме того, глава государства поблагодарил за вклад Канады в усиление противовоздушной обороны Украины, однако отметил, что этого недостаточно, учитывая постоянные российские обстрелы.

На встрече Зеленский рассказал Карни, что в ночь на 27 декабря российские оккупанты запустили более 500 дронов и десятки ракет.

"Эта атака это — это снова ответ России на наши мирные усилия. Это действительно показывает, что Путин не хочет мира, а мы хотим мира. Он человек войны, но боится говорить об этом публично, хотя мы видим эти шаги. Нам нужно остановить эту войну любым способом и для этого нужны две вещи: давление на Россию и мощная поддержка Украины", — отметил президент.

Кроме того, он говорит, что в последние недели были успехи в дипломатии, но нельзя жить в иллюзии, что это позволит ослабить ПВО против России.

"Большое спасибо Марку за эту встречу. У нас будет двусторонняя встреча, потом мы присоединимся к нашим европейским друзьям, а завтра у меня, надеюсь, очень важная и конструктивная встреча с президентом Трампом", — добавил Зеленский.

Кроме того, вместе с главой государства в Канаду прибыла вся делегация Украины, которая будет участвовать в переговорах с Трампом. Речь идет о:

секретаре СНБО Рустеме Умерове;

начальнике Генштаба Андрее Гнатове;

первом заместителе главы МИД Сергее Кислице;

министра экономики Алексея Соболева;

внештатного советника ОП Александре Бевзе.

Напомним, Зеленский рассказал, в каком формате состоится встреча с Трампом. Кроме того, он объяснил, что будет обсуждаться.

Также Зеленский ответил, приблизилась ли Украина к завершению войны против России.