Зеленський зустрівся з премʼєром Канади Карні — відео
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, провів зустріч з премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорять подальшу співпрацю країн.
Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі.
Зустріч Зеленського з Карні
Зеленський подякував Карні за підтримку України. Він повідомив, що вони обговорять співпрацю країн.
Крім того, глава держави подякував за внесок Канади у посилення протиповітряної оборони України, однак зауважив, що цього недостатньо, враховуючи постійні російські обстріли.
На зустрічі Зеленський розповів Карні, що у ніч проти 27 грудня російські окупанти запустили понад 500 дронів і десятки ракет.
"Ця атака це — це знову відповідь Росії на наші мирні зусилля. Це справді показує, що Путін не хоче миру, а ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це публічно, хоча ми бачимо ці кроки. Нам потрібно зупинити цю війну будь-яким способом і для цього потрібні дві речі: тиск на Росію та потужна підтримка України", — зауважив президент.
Крім того, він каже, що останніми тижнями були успіхи в дипломатії, але не можна жити в ілюзії, що це дозволить послабити ППО проти Росії.
"Дуже дякую Марку за цю зустріч. У нас буде двостороння зустріч, потім ми приєднаємося до наших європейських друзів, а завтра в мене, сподіваюся, дуже важлива і конструктивна зустріч з президентом Трампом", — додав Зеленський.
Крім того, разом із главою держави до Канади прибула уся делегація України, яка братиме участь у перемовинах з Трампом. Йдеться про:
- секретаря РНБО Рустема Умєрова;
- начальника Генштабу Андрія Гнатова;
- першого заступника голови МЗС Сергію Кислицю;
- міністра економіки Олексія Соболєва;
- позаштатного радника ОП Олександра Бевза.
Нагадаємо, Зеленський розповів, в якому форматі відбудеться зустріч із Трампом. Крім того, він пояснив, що буде обговорено.
Також Зеленський відповів, чи наблизилася Україна до завершення війни проти Росії.
