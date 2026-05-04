Зеленский: Канада выделит 200 млн на защиту Украины от атак РФ

Премьер-министр Канады Марк Карни и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада направит дополнительные 200 млн долларов на укрепление обороны Украины от российских атак. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Ереване. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.

Канада выделит дополнительные 200 млн долларов на защиту от ударов РФ

В понедельник, 4 мая, в Ереване Владимир Зеленский провел переговоры с Марком Карни, во время которых речь шла об углублении двустороннего взаимодействия.

Президент поблагодарил Канаду за оборонную помощь и участие в программе PURL, отметив необходимость усиления противовоздушной обороны на фоне постоянных российских обстрелов.

Говоря об уровне отношений и поддержке Канады, Зеленский отметил:

"Я рад, что между нашими странами и между нами лично такие крепкие отношения. Спасибо за ваше решение усилить нас. Я считаю, что наша утренняя встреча в формате Вашингтонской группы была очень важной, потому что мы должны побудить Путина к миру, к дипломатии. Мы благодарны канадским друзьям, всему народу за такую сильную поддержку".

Во время встречи стало известно о новом финансовом взносе Канады: Марк Карни объявил о выделении дополнительных 200 млн долларов в рамках программы PURL. В целом помощь Канады по этой программе уже превышает 830 млн долларов.

Комментируя поддержку Украины, премьер-министр Канады заявил:

"Вся Канада стоит за вами, поддерживая народ Украины. Мы рады, что сегодня смогли усилить наши обязательства, и продолжим работать и искать пути сотрудничества, чтобы укрепить вашу борьбу и обеспечить мир, когда он наступит — а он наступит, — чтобы этот мир работал и принес процветание, которого заслуживает народ Украины".

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшей поддержке украинцев и координации усилий для возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

