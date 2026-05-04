Зеленский: Канада выделит 200 млн на защиту Украины от атак РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада направит дополнительные 200 млн долларов на укрепление обороны Украины от российских атак. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Ереване. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.
Канада выделит дополнительные 200 млн долларов на защиту от ударов РФ
В понедельник, 4 мая, в Ереване Владимир Зеленский провел переговоры с Марком Карни, во время которых речь шла об углублении двустороннего взаимодействия.
Президент поблагодарил Канаду за оборонную помощь и участие в программе PURL, отметив необходимость усиления противовоздушной обороны на фоне постоянных российских обстрелов.
Говоря об уровне отношений и поддержке Канады, Зеленский отметил:
"Я рад, что между нашими странами и между нами лично такие крепкие отношения. Спасибо за ваше решение усилить нас. Я считаю, что наша утренняя встреча в формате Вашингтонской группы была очень важной, потому что мы должны побудить Путина к миру, к дипломатии. Мы благодарны канадским друзьям, всему народу за такую сильную поддержку".
Во время встречи стало известно о новом финансовом взносе Канады: Марк Карни объявил о выделении дополнительных 200 млн долларов в рамках программы PURL. В целом помощь Канады по этой программе уже превышает 830 млн долларов.
Комментируя поддержку Украины, премьер-министр Канады заявил:
"Вся Канада стоит за вами, поддерживая народ Украины. Мы рады, что сегодня смогли усилить наши обязательства, и продолжим работать и искать пути сотрудничества, чтобы укрепить вашу борьбу и обеспечить мир, когда он наступит — а он наступит, — чтобы этот мир работал и принес процветание, которого заслуживает народ Украины".
Отдельное внимание стороны уделили дальнейшей поддержке украинцев и координации усилий для возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией.
Новини.LIVE информировали, что в конце 2025 года премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд канадских долларов на восстановление. По его словам, эти средства должны способствовать привлечению дополнительного финансирования от международных институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
Новини.LIVE также писали, что в декабре 2025 года Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между странами. Украинский лидер поблагодарил за поддержку, в частности за помощь в укреплении противовоздушной обороны, но подчеркнул, что ее все еще недостаточно на фоне постоянных атак РФ.