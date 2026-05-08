Зеленський: очікуємо представників Трампа на рубежі весни та літа

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує в Києві представників лідера США Дональда Трампа на рубежі весни та літа.

Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.

Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою.

