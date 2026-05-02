Посланці Трампа відкладають візит до Києва через сумніви: ЗМІ

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Посланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — найближчим часом не планують відвідувати України. У Вашингтоні сумніваються, що відновлення активної участі у мирних переговорах дасть відчутний результат. Хоча вони часто відвідували Росію.

Візит представників США до Києва під питанням через відсутність домовленостей

За словами високопоставленого українського чиновника, який побажав залишитися анонімним, представники Трампа неодноразово обіцяли приїхати до Києва, однак ці наміри так і не були реалізовані.

Видання пише, що у столиці України зростає невдоволення через дисбаланс у дипломатичних контактах, адже Віткофф і Кушнер регулярно здійснювали поїздки до Москви, де зустрічалися з Володимиром Путіним.

Очікувалося, що їхній можливий візит до Києва стане не лише символічним жестом підтримки, а й поштовхом до відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією. За попереднім планом, американські посланці мали спершу провести переговори з президентом Володимиром Зеленським, а вже потім вирушити до Москви.

Проте джерела зазначають, що реалізацію цього сценарію ускладнює низка факторів. Зокрема, поки що ключова увага зовнішньої політики США зосереджена на переговорах з Іраном. Через це український напрямок відійшов на другий план.

Також видання пише, що додатковою перешкодою залишаються й логістичні труднощі, пов’язані з поїздками до країни, що перебуває у стані війни. Зокрема, один зі співрозмовників вказав, що необхідність пересування залізницею є складною для окремих представників делегації.

"У них є свої проблеми з тим, що доводиться їхати поїздом. Для Віткоффа це складно", — каже джерело.

Водночас основною проблемою називають відсутність прогресу в мирних переговорах.

Попри це, питання поїздки офіційно не зняте з порядку денного. В американській адміністрації підтверджують, що можливість візиту ще обговорюється, однак жодних конкретних рішень наразі не ухвалено. При цьому комунікація між Києвом і Вашингтоном триває.

