Посланці Трампа відкладають візит до Києва через сумніви: ЗМІ

Посланці Трампа відкладають візит до Києва через сумніви: ЗМІ

Дата публікації: 2 травня 2026 07:32
Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Посланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — найближчим часом не планують відвідувати України. У Вашингтоні сумніваються, що відновлення активної участі у мирних переговорах дасть відчутний результат. Хоча вони часто відвідували Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Kyiv Independent.

Візит представників США до Києва під питанням через відсутність домовленостей

За словами високопоставленого українського чиновника, який побажав залишитися анонімним, представники Трампа неодноразово обіцяли приїхати до Києва, однак ці наміри так і не були реалізовані.

Видання пише, що у столиці України зростає невдоволення через дисбаланс у дипломатичних контактах, адже Віткофф і Кушнер регулярно здійснювали поїздки до Москви, де зустрічалися з Володимиром Путіним.

Очікувалося, що їхній можливий візит до Києва стане не лише символічним жестом підтримки, а й поштовхом до відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією. За попереднім планом, американські посланці мали спершу провести переговори з президентом Володимиром Зеленським, а вже потім вирушити до Москви.

Читайте також:

Проте джерела зазначають, що реалізацію цього сценарію ускладнює низка факторів. Зокрема, поки що ключова увага зовнішньої політики США зосереджена на переговорах з Іраном. Через це український напрямок відійшов на другий план.

Також видання пише, що додатковою перешкодою залишаються й логістичні труднощі, пов’язані з поїздками до країни, що перебуває у стані війни. Зокрема, один зі співрозмовників вказав, що необхідність пересування залізницею є складною для окремих представників делегації.

 "У них є свої проблеми з тим, що доводиться їхати поїздом. Для Віткоффа це складно", — каже джерело.

Водночас основною проблемою називають відсутність прогресу в мирних переговорах. 

Попри це, питання поїздки офіційно не зняте з порядку денного. В американській адміністрації підтверджують, що можливість візиту ще обговорюється, однак жодних конкретних рішень наразі не ухвалено. При цьому комунікація між Києвом і Вашингтоном триває. 

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Трамп розкритикував експрезидента США Джо Байдена за безоплатне озброєння для України. Він заявив, що "усі повинні платити". Адже через це США витратили великі кошти.

Також в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE радник Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що представники США їздять до РФ замість України. Хоча Київ вже завершив усю організаційну підготовку для зустрічі. Подоляк відкрито розкритикував таку поведінку Кушнера та Віткоффа.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

