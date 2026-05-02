Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп розкритикував Байдена за безоплатну передачу озброєння Україні

Трамп розкритикував Байдена за безоплатну передачу озброєння Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 02:40
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову політику свого попередника Джозефа Байдена щодо військової допомоги Україні. Американський лідер заявив, що попередня адміністрація фактично подарувала величезні обсяги американського озброєння. На його думку, такий підхід є неприпустимим, оскільки США витратили колосальні кошти без жодної компенсації.

Про це голова Білого дому заявив під час спілкування із пресою 1 травня, передає Новини.LIVE.

За що Трамп розкритикував Байдена 

​"Байден прийшов, як дурень, і він це зробив, він віддав багато з того, що ми мали, Україні. І 350 мільярдів доларів вони (українці — прим. ред.) витратили, ми так не робимо, усі повинні платити", — заявив президент США.

​Також він додав, що за переданий інвентар країна мала б отримати кошти.

"Європейський Союз платить нам, але Байден не отримав грошей. Він не отримав нічого, але віддав багато інвентарю", — заявив американський лідер.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Politico писав, що президент США Дональд Трамп повідомив Конгресу про завершення війни з Іраном. За його словами, перестрілок не було з 7 квітня. Причиною такої заяви є вимоги закону: без офіційного дозволу Конгресу військова операція не може тривати більш ніж 60 днів.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента США повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена. Американський лідер вважає, що війна в Україні триває, тому що Байден її профінансував. Йдеться про надання українцям 350 мільярдів доларів допомоги.

Джо Байден США Дональд Трамп
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації