Трамп розкритикував Байдена за безоплатну передачу озброєння Україні

Президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову політику свого попередника Джозефа Байдена щодо військової допомоги Україні. Американський лідер заявив, що попередня адміністрація фактично подарувала величезні обсяги американського озброєння. На його думку, такий підхід є неприпустимим, оскільки США витратили колосальні кошти без жодної компенсації.

Про це голова Білого дому заявив під час спілкування із пресою 1 травня, передає Новини.LIVE.

За що Трамп розкритикував Байдена

​"Байден прийшов, як дурень, і він це зробив, він віддав багато з того, що ми мали, Україні. І 350 мільярдів доларів вони (українці — прим. ред.) витратили, ми так не робимо, усі повинні платити", — заявив президент США.

​Також він додав, що за переданий інвентар країна мала б отримати кошти.

"Європейський Союз платить нам, але Байден не отримав грошей. Він не отримав нічого, але віддав багато інвентарю", — заявив американський лідер.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Politico писав, що президент США Дональд Трамп повідомив Конгресу про завершення війни з Іраном. За його словами, перестрілок не було з 7 квітня. Причиною такої заяви є вимоги закону: без офіційного дозволу Конгресу військова операція не може тривати більш ніж 60 днів.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента США повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена. Американський лідер вважає, що війна в Україні триває, тому що Байден її профінансував. Йдеться про надання українцям 350 мільярдів доларів допомоги.