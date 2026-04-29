США виділять 100 млн на ремонт укриття ЧАЕС: коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський.

У середу, 29 квітня, стало відомо, що США виділять 100 мільйоні доларів на ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном. Президент України Володимир Зеленський назвав це важливим кроком підтримки з боку Америки. Глава держави наголосив, що необхідно відновити повну безпеку укриття.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський про виділення США 100 млн на ремонт укриття ЧАЕС

Вашингтон оголосив про намір спрямувати до 100 мільйонів доларів на відновлення захисної арки Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала пошкоджень після атаки російського безпілотника.

Як зазначили у Держдепартаменті США, ці кошти підуть на ремонт укриття, що забезпечує ізоляцію радіоактивних матеріалів. Водночас американська сторона закликала партнерів із країн G7 долучитися до фінансування, адже загальна потреба на відновлення перевищує 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року російський дрон пошкодив металеве покриття захисної арки, встановленої над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення США, наголосив на важливості міжнародної підтримки у відновленні об’єкта. За його словами, атака РФ була цілеспрямованою і становила загрозу для радіаційної безпеки.

"Важливий крок підтримки з боку Сполучених Штатів Америки — внесок у 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару росіян у ніч на 14 лютого минулого року. Це була цілеспрямована атака Росії на Чорнобильську станцію дроном, який є аналогом іранського "Шахеда".

Український лідер також підкреслив, що захисне укриття над ЧАЕС є ключовим елементом безпеки, створеним за участі міжнародної спільноти, і наразі потребує значних ресурсів для повного відновлення.

"Конфайнмент, що закриває рештки Чорнобильської станції, оберігає всіх від радіаційних загроз. Він був створений зусиллями міжнародної коаліції, і зараз для його відновлення потрібно понад 500 мільйонів євро", — пояснив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує працювати з партнерами для відновлення об’єкта та посилення ядерної безпеки.

"Треба відновити повну безпеку конфайнменту. Ми працюємо разом із партнерами заради цього, і кожен внесок наближає нас до мети. У неділю, в день сорокових роковин Чорнобильської катастрофи, ми домовились про співпрацю з партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки. Зараз маємо результат", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 26 квітня Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників і працівників станції. Відзнаки отримали фахівці, які працювали як під час катастрофи 1986 року, так і в умовах повномасштабної війни.

Новини.LIVE також повідомляли, що у роковини аварії на ЧАЕС, 26 квітня, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив на масштабності катастрофи та подвигу ліквідаторів. Він підкреслив, що саме їхня самопожертва допомогла стримати наслідки трагедії та врятувати мільйони людей. Водночас Буданов зауважив, що Чорнобильська станція й сьогодні залишається під загрозою через війну та можливі атаки РФ.