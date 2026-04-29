США выделят 100 млн на ремонт укрытия ЧАЭС: комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 29 апреля, стало известно, что США выделят 100 миллионов долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС, который был поврежден российским дроном. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это важным шагом поддержки со стороны Америки. Глава государства подчеркнул, что необходимо восстановить полную безопасность укрытия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский о выделении США 100 млн на ремонт укрытия ЧАЭС

Вашингтон объявил о намерении направить до 100 миллионов долларов на восстановление защитной арки Чернобыльской атомной электростанции, которая получила повреждения после атаки российского беспилотника.

Как отметили в Госдепартаменте США, эти средства пойдут на ремонт укрытия, обеспечивающего изоляцию радиоактивных материалов. В то же время американская сторона призвала партнеров из стран G7 присоединиться к финансированию, ведь общая потребность на восстановление превышает 500 миллионов долларов.

Напомним, в феврале 2025 года российский дрон повредил металлическое покрытие защитной арки, установленной над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение США, подчеркнул важность международной поддержки в восстановлении объекта. По его словам, атака РФ была целенаправленной и представляла угрозу для радиационной безопасности.

"Важный шаг поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки — вклад в 100 миллионов долларов на ремонт конфайнмента ЧАЭС, поврежденного в результате удара россиян в ночь на 14 февраля прошлого года. Это была целенаправленная атака России на Чернобыльскую станцию дроном, который является аналогом иранского "Шахеда".

Украинский лидер также подчеркнул, что защитное укрытие над ЧАЭС является ключевым элементом безопасности, созданным при участии международного сообщества, и сейчас требует значительных ресурсов для полного восстановления.

"Конфайнмент, закрывающий остатки Чернобыльской станции, оберегает всех от радиационных угроз. Он был создан усилиями международной коалиции, и сейчас для его восстановления нужно более 500 миллионов евро", — объяснил президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает работать с партнерами для восстановления объекта и усиления ядерной безопасности.

"Надо восстановить полную безопасность конфайнмента. Мы работаем вместе с партнерами ради этого, и каждый вклад приближает нас к цели. В воскресенье, в день сороковой годовщины Чернобыльской катастрофы, мы договорились о сотрудничестве с партнерами во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности. Сейчас имеем результат", — резюмировал глава государства.

Новини.LIVE информировали, что 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей и работников станции. Отличия получили специалисты, которые работали как во время катастрофы 1986 года, так и в условиях полномасштабной войны.

Новини.LIVE также сообщали, что в годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отметил масштабность катастрофы и подвиг ликвидаторов. Он подчеркнул, что именно их самопожертвование помогло сдержать последствия трагедии и спасти миллионы людей. В то же время Буданов отметил, что Чернобыльская станция и сегодня остается под угрозой из-за войны и возможных атак РФ.