Виклик планетарного масштабу: Буданов про аварію на Чорнобильській АЕС

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців у роковини аварії на Чорнобильська атомній електросанції. Він наголосив на подвигу ліквідаторів і актуальних загрозах для станції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Заява Буданова у роковини аварії на ЧАЕС

Буданов заявив, що катастрофа 1986 року стала викликом планетарного масштабу, однак її наслідки вдалося стримати завдяки самопожертві десятків тисяч людей. Ліквідатори, ризикуючи життям і здоров'ям, фактично зупинили "невидимого ворога" та врятували майбутні покоління.

Він підкреслив, що подвиг цих людей є прикладом найвищої відваги та відповідальності.

Водночас керівник ОПУ провів паралель із сучасністю: у перший день повномасштабного вторгнення Росії українці знову були змушені захищати Чорнобиль — уже від окупантів. Нині, за його словами, станція залишається під постійною загрозою ракетних і дронових атак.

"Дякую ліквідаторам за врятоване майбутнє. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя у боротьбі з атомом", — підсумував генерал.

Скриншот допису Кирила Буданова

