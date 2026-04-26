Головна Новини дня Виклик планетарного масштабу: Буданов про аварію на Чорнобильській АЕС

Виклик планетарного масштабу: Буданов про аварію на Чорнобильській АЕС

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:57
Виклик планетарного масштабу: Буданов про аварію на Чорнобильській АЕС
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців у роковини аварії на Чорнобильська атомній електросанції. Він наголосив на подвигу ліквідаторів і актуальних загрозах для станції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова. 

Заява Буданова у роковини аварії на ЧАЕС 

Буданов заявив, що катастрофа 1986 року стала викликом планетарного масштабу, однак її наслідки вдалося стримати завдяки самопожертві десятків тисяч людей. Ліквідатори, ризикуючи життям і здоров'ям, фактично зупинили "невидимого ворога" та врятували майбутні покоління.

Він підкреслив, що подвиг цих людей є прикладом найвищої відваги та відповідальності.

Водночас керівник ОПУ провів паралель із сучасністю: у перший день повномасштабного вторгнення Росії українці знову були змушені захищати Чорнобиль — уже від окупантів. Нині, за його словами, станція залишається під постійною загрозою ракетних і дронових атак.

Читайте також:

"Дякую ліквідаторам за врятоване майбутнє. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя у боротьбі з атомом", — підсумував генерал. 

Скриншот допису Кирила Буданова

Раніше Новини.LIVE писали, як живе зона відчуження через 4 років після аварії. Відомо, що тоді до ліквідації насладків залучили 600 тисяч людей, більшість з них отримали смертельний рівень радіаційного опромінення. 

Також ми писали, що Зеленський звернувся до світу у річницю трагедії на ЧАЕС. За його словами, сотні тисяч людей долають наслідки тієї трагедії, а Росія знову створює загрозу.

Чорнобильська АЕС Кирило Буданов Чорнобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
