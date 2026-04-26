Вызов планетарного масштаба: Буданов об аварии на Чернобыльской АЭС

Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он отметил подвиг ликвидаторов и актуальные угрозы для станции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Заявление Буданова в годовщину аварии на ЧАЭС

Буданов заявил, что катастрофа 1986 года стала вызовом планетарного масштаба, однако ее последствия удалось сдержать благодаря самопожертвованию десятков тысяч людей. Ликвидаторы, рискуя жизнью и здоровьем, фактически остановили "невидимого врага" и спасли будущие поколения.

Он подчеркнул, что подвиг этих людей является примером высочайшей отваги и ответственности.

Вместе с тем руководитель ОПУ провел параллель с современностью: в первый день полномасштабного вторжения России украинцы снова были вынуждены защищать Чернобыль — уже от оккупантов. Сейчас, по его словам, станция остается под постоянной угрозой ракетных и дроновых атак.

"Спасибо ликвидаторам за спасенное будущее. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь в борьбе с атомом", — подытожил генерал.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Ранее Новини.LIVE писали, как живет зона отчуждения через 4 года после аварии. Известно, что тогда к ликвидации последствий привлекли 600 тысяч человек, большинство из них получили смертельный уровень радиационного облучения.

Также мы писали, что Зеленский обратился к миру в годовщину трагедии на ЧАЭС. По его словам, сотни тысяч людей преодолевают последствия той трагедии, а Россия снова создает угрозу.