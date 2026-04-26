Зеленський відзначив нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський нагороджує ліквідаторів ЧАЕС.

У неділю, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників та працівників станції. Держава вшанувала їхню роботу за мужність і професіоналізм у складних умовах. Нагороди отримали фахівці, які працювали як у 1986 році, так і під час повномасштабної війни та після атак на об’єкт.

Зеленський нагородив ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 26 квітня, глава держави вручив державні відзнаки людям, які забезпечували захист та стабільну роботу Чорнобильської АЕС у різні періоди — від ліквідації аварії до реагування на сучасні загрози під час повномасштабної війни та ударів по конфайнменту.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено керівника проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС Олександра Новікова, який брав участь у стабілізації конструкцій об’єкта "Укриття" та зменшенні ризику радіаційних викидів.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали працівники станції, які працювали в особливо складних умовах. Зокрема, інженер цеху Олександр Бєлобров під час окупації у 2022 році очолював ремонтну бригаду та контролював стан об’єкта "Укриття".

Також нагороду отримав Руслан Гнатчук, який у 2025 році брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по конфайнменту та організовував водопостачання і водовідведення для рятувальних робіт. Відзначено і Сергія Гончарова, який під час окупації забезпечував роботу систем водоочищення та поводження з радіоактивними відходами.

Орденом "За заслуги" також нагороджено Анатолія Чумака, який після аварії очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні та брав участь в евакуації постраждалих.

Орден "За мужність" ІІ ступеня отримав Василь Сидоренко, який працював над стабілізацією 4-го енергоблока у день аварії та відновленням енергоживлення станції.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначені рятувальники Михайло Алєксєєнко, який гасив пожежі на станції у 1986 році, а також Олександр Колеснік і Олександр Комаренко, які брали участь у ліквідації наслідків атаки дрона по конфайнменту.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала Наталія Дячук, яка під час окупації забезпечувала харчування персоналу ЧАЕС і підтримувала роботу станції в складних умовах.

Новини.LIVE інформували, що 26 квітня Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вони поклали лампадки до пам’ятника Героям Чорнобиля на території станції біля четвертого енергоблока. Також учасники церемонії вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський 26 квітня провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема наслідки російської присутності на станції. Зеленський наголосив, що її безпечна робота можлива лише за умови повернення під контроль українського оператора та регулятора.