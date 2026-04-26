Зеленский наградил ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Дата публикации 26 апреля 2026 19:41
Отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, спасателей ГСЧС и работников станции, которые обеспечивали ее работу в условиях оккупации в 2022 году и устраняли последствия прошлогоднего удара российского дрона по конфайнменту.
Спасибо за ваше мужество, выдержку и профессионализм в сверхсложных условиях. Ваш труд бережет жизни людей в Украине и далеко за ее пределами.
