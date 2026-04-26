Зеленський і Санду вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Мая Санду та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президентка Молдови Мая Санду та Президент України Володимир Зеленський 26 квітня вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Глави держав установили лампадки до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

"Вічна шана всім, хто ціною свого життя врятував Україну та всю Європу від наслідків Чорнобильської катастрофи", — сказав Володимир Зеленський.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, урядовці, дипломати, працівники ЧАЕС і ліквідатори, представники іноземних делегацій — учасники Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Читайте також:

Присутні вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський та Гроссі відкрили нову експозицію музею "Чорнобиль". Подія відбулася з нагоди 40-х роковин аварії на ЧАЕС. Експозиція присвячена трагедії, її наслідкам та сучасним викликам, пов’язаним із війною.

Також у річницю трагедії на ЧАЕС президент звернувся до світу. Він нагадав, що російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.