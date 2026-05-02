Трамп раскритиковал Байдена за безвозмездную передачу вооружения Украине

Трамп раскритиковал Байдена за безвозмездную передачу вооружения Украине

Дата публикации 2 мая 2026 02:40
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую политику своего предшественника Джозефа Байдена относительно военной помощи Украине. Американский лидер заявил, что предыдущая администрация фактически подарила огромные объемы американского вооружения. По его мнению, такой подход является недопустимым, поскольку США потратили колоссальные средства без всякой компенсации.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с прессой 1 мая, передает Новини.LIVE.

За что Трамп раскритиковал Байдена

"Байден пришел, как дурак, и он это сделал, он отдал многое из того, что мы имели, Украине. И 350 миллиардов долларов они (украинцы — прим. ред.) потратили, мы так не делаем, все должны платить", — заявил президент США.

Также он добавил, что за переданный инвентарь страна должна была бы получить средства.

"Европейский Союз платит нам, но Байден не получил денег. Он не получил ничего, но отдал много инвентаря", — заявил американский лидер.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Politico писал, что президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о завершении войны с Ираном. По его словам, перестрелок не было с 7 апреля. Причиной такого заявления являются требования закона: без официального разрешения Конгресса военная операция не может длиться более 60 дней.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Американский лидер считает, что война в Украине продолжается, потому что Байден ее профинансировал. Речь идет о предоставлении украинцам 350 миллиардов долларов помощи.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
