Сегодня в четверг, 20 ноября, американскому политику и бывшему президенту США Джо Байдену исполнилось 82 года. За свою долгую жизнь у него были трагические события в семье, он почти полвека был в политике, а также сыграл важную роль в противостоянии Украины против российского нападения в 2022 году.

Биография Джо Байдена

Ранние годы, семья и личная трагедия

Джозеф Робинетт Байден родился 20 ноября 1942 года в Скраптоне, штат Пенсильвания. В 1953 году его семья переехала в штат Делавер.

В университете Делавэра он изучал историю и политологию, и в 1965 году окончил его, получив степень бакалавра. Затем Байден получил юридическое образование в Сиракузском университете (доктор права в 1968 году).

Уже студенческие годы, 27 августа 1966 года, будущий политик женился на Нейлии Хантер. Они познакомились, когда Байден учился в университете, а свадьба состоялась спустя несколько лет после отношений.

Однако эта история завершилась трагически. В 1972 году, всего через несколько недель избрания в Сенат США, первая жена Байдена Нейлия и их дочь Наоми погибли в автомобильной аварии, а его сыновья Бо и Хантер получили травмы.

Уже в 1977 году Байден женился на Джилл Байден. У них родилась дочь Эшли. Но спустя годы, в семье Джо снова были потери — в 2015 году от рака мозга умер его старший сын Бо.

Политическая карьера и президентство

Джо Байден начал свой политический пусть с местной власти. В период с 1970 по 1972 год он был членом совета округа Ньюкалс (штат Делавэр).

Уже в 1972 году он был избран в Сенат США как представитель Демократической партии. На тот момент ему было всего 29 лет, он стал одним из самых молодых сенаторов. И как известно, в Сенате Байден фокусировался на внешней политике, криминальном праве и борьбе с наркотиками.

Также в 1988 году и 2008 годах он дважды участвовал в праймериз на пост президента США от демократов, однако его кандидатуру утвердили лишь в 2020 году.

С 2009 по 2017 годы — он был вице-президентом США при Бараке Обаме.

Уже в вышеупомянутом 2020 году Байден выиграл президентские выборы, победив президента США Дональда Трампа.

На посту президента Джозеф Байден инициировал многоплановые реформы: борьба с пандемией COVID-19, инфраструктурные инвестиции, возвращение США к экономическим соглашениям, миграционная политика и не только.

В 2024 году Байден намеревался снова пойти в президенты, однако вскоре после одних из дебатов с Трампом он объявил, что не будет выдвигаться на второй срок.

Также стоит добавить, что его возраст и здоровье стали частью обсуждений в СМИ и не только в конце его президентского срока, особенно перед выборами 2024 года.

Что известно о раке кожи у Байдена

В 2023 году во время медосмотра, 16 февраля, с груди Байдена была удалена кожная опухоль. Его врач Кевин О'Коннор сообщил, что это базально-клеточная карцинома, одна из самых распространенных форм рака кожи.

По словам врача, "все раковые клетки были удалены", и дальнейшее лечение не потребовалось. Он добавил, что после операции Байден был признан здоровым и "пригодным к работе".

В мае 2025 года, уже после политической карьеры, Байден официально объявил о диагнозе агрессивной формы рака простаты. Как сообщалось, у него есть метастазы в кости.

Его рак простаты охарактеризовали как "чувствительный к гормональной терапии", что дает возможность для лечения.

В октября 2025 года стало известно, что Байден завершил курс лучевой терапии, который проходил для лечения агрессивной формы рака простаты. Однако 11 ноября спикер бывшего президента сообщила, что лечение продолжается. В частности, Байден проходит лучевую и гормональную терапию.

Как Байден повлиял на судьбу Украины

После вступления в должность президента, в январе 2021 года, Джо Байден восстановил некоторые формы военной помощи Украине, замороженные при администрации Трампа. В частности, были продолжены поставки оборонительных систем, включая Javelin, а также обучение украинских войск.

Со стороны Байдена была и поддержка дипломатических усилий Украины на международной арене. Речь идет о G7, НАТО и ООН.

Кроме того, при нем тоже были введены санкции против отдельных российских лиц из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Но самую главную роль Байден сыграл после полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое случилось 24 февраля 2022 года.

В частности, Джозеф Байден возглавил самую масштабную программу помощи Украине в истории США. Вашингтон поставил Киеву десятки тысяч единиц оружия, включая:

системы ПВО Patriot;

реактивные системы залпового огня HIMARS;

противотанковые комплексы Javelin;

боеприпасы, дроны и бронетехнику.

Кроме того, США оказали поддержку разведкой и обучением украинских войск.

Говоря кратко, Соединенные Штаты под руководством Байдена предоставили десятки миллиардов долларов:

на оборону и военную технику;

на восстановление инфраструктуры;

на гуманитарную помощь.

Также, как известно, Байден инициировал жесткие санкции против РФ, включая:

отключение российских банков от SWIFT;

эмбарго на ключевые технологии;

персональные санкции против российских олигархов и чиновников.

Цель ограничений была в том, чтобы лишить Россию ресурсов для войны и оказать давление на Кремль.

