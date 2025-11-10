Видео
Главная Новости дня Сонливый Дон — Трамп оконфузился тем, в чем упрекал Байдена

Сонливый Дон — Трамп оконфузился тем, в чем упрекал Байдена

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 02:59
обновлено: 03:22
Трамп заснув під час доповіді чиновника — отримав прізвисько Сонливий Дон
Дональд Трамп спит во время доклада в Белом доме. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в очередной раз попал в скандал и получил прозвище "Дремлющий Дон". На этот раз его поймали на том, что он заснул во время длинного доклада одного из чиновников в Овальном кабинете, хотя сам критиковал за сонливость своего предшественника — Джо Байдена.

О комическом казусе в Овальном кабинете сообщает CNN.

Читайте также:

Почему заснул Трамп и как его за это обсмеяли

Телеканал информирует, что Трампа убаюкала скучная речь одного из чиновников на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков. Снимки, на которых Дональд Трамп, казалось бы, закрывает глаза стремительно распространились по социальным сетям, а оппоненты президента воспользовались этим видео, чтобы поставить под сомнение работу Трампа.

Сонливый Дон — Трамп оконфузился тем, в чем упрекал Байдена - фото 1
Трамп пытается не заснуть во время выступления чиновника. Фото: Getty Images

На кадрах пресс-конференции хорошо видно, как порой глаза Трампа казались закрытыми, а порой, казалось, ему было трудно держать их открытыми. Местами он тер глаза.

Эти изображения быстро вызвали критику со стороны критиков Трампа. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из главных оппонентов президента, опубликовала фотографии с мероприятия и написала: "СОНЛИВИЙ ДОН ВЕРНУЛСЯ".

Сонливый Дон — Трамп оконфузился тем, в чем упрекал Байдена - фото 2
Демократы не упустили возможности подколоть Трампа. Фото: Скриншот

Украинский сегмент соцсетей тоже отметился волной комментариев вроде: "Наелся и спит" и "Закончил 10 войн и спит".

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил CNN, что "президент не спал; на самом деле, он говорил все это время и отвечал на многие вопросы прессы во время этого заявления. Трамп сэкономит значительную сумму денег и бесчисленное количество американских жизней, и все же неудачные, либеральные СМИ хотят продвигать мусорный нарратив вместо того, чтобы освещать его".

Телеканал отмечает, что все президенты США порой выглядели уставшими на публике. Даже гораздо более молодой президент, например Барак Обама, время от времени протирал уставшие глаза во время длительных саммитов. Однако только Дональд Трамп критиковал своего коллегу за сонливость, за что сам и поплатился.

Напомним, несколько дней назад Трамп тоже попал в скандал. Один из топ-менеджеров потерял сознание прямо в Овальном кабинете, а Трамп стоял в странной позе с полностью равнодушным видом, пока мужчине оказывали первую помощь.

А еще Трамп пообещал заплатить каждому американцу по 2000 долларов. Эти деньги он собирается взять из доходов от пошлин на зарубежные товары.

Джо Байден США скандал Дональд Трамп Белый дом
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
