Головна Новини дня Сонливий Дон — Трамп осоромився тим, в чому дорікав Байдену

Сонливий Дон — Трамп осоромився тим, в чому дорікав Байдену

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 02:59
Оновлено: 03:22
Трамп заснув під час доповіді чиновника — отримав прізвисько Сонливий Дон
Дональд Трамп спить під час доповіді у Білому домі. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вчергове потрапив у скандал і отримав прізвисько "Дрімотний Дон". Цього разу його упіймали над тим, що він заснув під час довгої доповіді одного з чиновників в Овальному кабінеті, хоча сам критикував за сонливість свого попередника  — Джо Байдена.

Про комічний казус в Овальному кабінеті повідомляє CNN.

Читайте також:

Чому заснув Трамп і як його за це обсміяли

Телеканал інформує, що Трампа заколихала нудна промова одного з чиновників на пресконференції про зниження цін на препарати для діабетиків. Знімки, на яких Дональд Трамп, здавалося б, заплющує очі стрімко поширились соціальними мережами, а опоненти президента скористалися цим відео, щоб поставити під сумнів роботу Трампа.

Сонливий Дон — Трамп осоромився тим, в чому дорікав Байдену - фото 1
Трамп намагається не заснути під час виступу чиновника. Фото: Getty Images

На кадрах пресконференції добре видно, як часом очі Трампа здавалися заплющеними, а часом, здавалося, йому було важко тримати їх відкритими. Місцями він тер очі.

Ці зображення швидко викликали критику з боку критиків Трампа. Пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, одного з головних опонентів президента, опублікувала фотографії з заходу та написала: "СОНЛИВИЙ ДОН ПОВЕРНУВСЯ".

Сонливий Дон — Трамп осоромився тим, в чому дорікав Байдену - фото 2
Демократи не упустили можливості підколоти Трампа. Фото: Скриншот

Український сегмент соцмереж теж відмітився хвилею коментарів на кшталт: "Наївся й спить" та "Закінчив 10 війн і спить".

Речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив CNN, що "президент не спав; насправді, він говорив увесь цей час і відповідав на багато запитань преси під час цієї заяви. Трамп заощадить значну суму грошей і незліченну кількість американських життів, і все ж невдалі, ліберальні ЗМІ хочуть просувати сміттєвий наратив замість того, щоб висвітлювати його".

Телеканал зазначає, що усі президенти США часом виглядали втомленими на публіці. Навіть набагато молодший президент, як-от Барак Обама, час від часу протирав втомлені очі під час тривалих самітів. Проте тільки Дональд Трамп критикував за сонливість свого колегу, за що сам і поплатився. 

Нагадаємо, декілька днів тому Трамп теж потрапив у скандал. Один з топменеджерів втратив свідомість прямо в Овальному кабінеті, а Трамп стояв у дивній позі з повністю байдужим виглядом, поки чоловіку надавали першу допомогу.  

А ще Трамп пообіцяв заплатити кожному американцю по 2000 доларів. Ці гроші він збирається взяти з прибутків від мит на закордонні товари. 

Джо Байден США скандал Дональд Трамп Білий дім
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
