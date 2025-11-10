Трамп пообіцяв американцям гроші коштом мит — по скільки виплатить

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає дивіденд щонайменше у 2000 доларів, завдяки доходам, отриманим від запроваджених торгівельних мит. Політик зробив цю заяву, описуючи поточний економічний стан США як "найбагатшої та найповажнішої країни у світі" з майже нульовою інфляцією та рекордними показниками фондового ринку.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Трампа у соцмережі Truth Social.

Звідки Трамп візьме ці гроші

Повідомлення Трампа про виплати грошей американцям. Фото: Скриншот

Трамп хоче взяти гроші з отриманих доходів завдяки митам США. Дональд Трамп, говорячи про фінансове становище Сполучених Штатів, назвав країну найповажнішою та найбагатшою у світі, наголосивши на рекордних показниках фондового ринку, низькій інфляції та активному зростанні інвестицій.

За його словами, завдяки митам уряд США вже отримує трильйони доларів. Частина цих коштів невдовзі буде спрямована на виплату державного боргу, який наразі перевищує 37 трильйонів доларів.

Окрему увагу політик приділив прямим виплатам громадянам, які стануть можливими завдяки надходженням від тарифів.

"У США — рекордні інвестиції, заводи будуються по всій країні. Дивіденд щонайменше $2000 на людину (без урахування високих доходів) буде виплачено всім", — написав Трамп.

Раніше повідомлялось, що США не братимуть участі в саміті G20, що відбудеться в Південній Африці. За словами Трампа, країна зустрічі є "цілковитою ганьбою".

Також Трамп повідомив, що не проводить зустріч з Путіним, оскільки Росія все ще не хоче зупиняти війну проти України.