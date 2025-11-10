Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Две тысячи Дональда — Трамп обещает раздавать деньги американцам

Две тысячи Дональда — Трамп обещает раздавать деньги американцам

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 00:25
обновлено: 00:25
Трамп пообещал американцам деньги за счет пошлин — по сколько выплатит
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит дивиденд минимум в 2000 долларов, благодаря доходам, полученным от введенных торговых пошлин. Политик сделал это заявление, описывая текущее экономическое состояние США как "самой богатой и уважаемой страны в мире" с почти нулевой инфляцией и рекордными показателями фондового рынка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Откуда Трамп возьмет эти деньги

Две тысячи Дональда — Трамп обещает раздавать деньги американцам - фото 1
Сообщение Трампа о выплатах денег американцам. Фото: Скриншот

Трамп хочет взять деньги с полученных доходов благодаря пошлинам США. Дональд Трамп, говоря о финансовом положении Соединенных Штатов, назвал страну самой уважаемой и богатой в мире, отметив рекордные показатели фондового рынка, низкую инфляцию и активный рост инвестиций.

По его словам, благодаря пошлинам правительство США уже получает триллионы долларов. Часть этих средств вскоре будет направлена на выплату государственного долга, который сейчас превышает 37 триллионов долларов.

Отдельное внимание политик уделил прямым выплатам гражданам, которые станут возможными благодаря поступлениям от тарифов.

"В США — рекордные инвестиции, заводы строятся по всей стране. Дивиденд не менее $2000 на человека (без учета высоких доходов) будет выплачен всем", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что США не будут участвовать в саммите G20, который состоится в Южной Африке. По словам Трампа, страна встречи является "полным позором".

Также Трамп сообщил, что не проводит встречу с Путиным, поскольку Россия все еще не хочет останавливать войну против Украины.

США Дональд Трамп деньги экономика пошлины
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации