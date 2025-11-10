Трамп пообещал американцам деньги за счет пошлин — по сколько выплатит

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит дивиденд минимум в 2000 долларов, благодаря доходам, полученным от введенных торговых пошлин. Политик сделал это заявление, описывая текущее экономическое состояние США как "самой богатой и уважаемой страны в мире" с почти нулевой инфляцией и рекордными показателями фондового рынка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Откуда Трамп возьмет эти деньги

Сообщение Трампа о выплатах денег американцам. Фото: Скриншот

Трамп хочет взять деньги с полученных доходов благодаря пошлинам США. Дональд Трамп, говоря о финансовом положении Соединенных Штатов, назвал страну самой уважаемой и богатой в мире, отметив рекордные показатели фондового рынка, низкую инфляцию и активный рост инвестиций.

По его словам, благодаря пошлинам правительство США уже получает триллионы долларов. Часть этих средств вскоре будет направлена на выплату государственного долга, который сейчас превышает 37 триллионов долларов.

Отдельное внимание политик уделил прямым выплатам гражданам, которые станут возможными благодаря поступлениям от тарифов.

"В США — рекордные инвестиции, заводы строятся по всей стране. Дивиденд не менее $2000 на человека (без учета высоких доходов) будет выплачен всем", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что США не будут участвовать в саммите G20, который состоится в Южной Африке. По словам Трампа, страна встречи является "полным позором".

Также Трамп сообщил, что не проводит встречу с Путиным, поскольку Россия все еще не хочет останавливать войну против Украины.