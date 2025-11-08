Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Байден публично заявил, что Трамп "позорит" народ США

Байден публично заявил, что Трамп "позорит" народ США

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 13:15
обновлено: 13:39
Джо Байден публично пристыдил Дональда Трампа - видео
Джо Байден. Фото: Reuters

Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время появился на публике. Во время речи он резко раскритиковал своего преемника Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью.

Это произошло во время выступления экс-президента на гала-вечере Демократической партии штата Небраска.

Реклама
Читайте также:

Байден публично раскритиковал Трампа

В своей речи бывший президент заявил, что его преемник "позорит нацию", и подчеркнул, что президент должен служить народу, а не собственным интересам или олигархам.

"Американский народ посылает сигнал Трампу и его сторонникам. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вы работаете на нас, господин президент, не только на миллионеров и миллиардеров. Не мы работаем на вас. Я говорю это искренне — я злой. Дело в том, что вам лучше открыть это проклятое правительство. Это демократия, а у демократии нет королей. Вы действуете так, что это позорит нашу нацию", — сказал Байден.

Отметим, что Джо Байден длительное время не посещал публичные мероприятия. Недавно экс-президент начал новый этап лечения от рака простаты.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп назвал Джо Байдена "худшим президентом" США.

Джо Байден США Дональд Трамп политики выступление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации