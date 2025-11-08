Джо Байден публично пристыдил Дональда Трампа - видео

Джо Байден. Фото: Reuters

Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время появился на публике. Во время речи он резко раскритиковал своего преемника Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью.

Это произошло во время выступления экс-президента на гала-вечере Демократической партии штата Небраска.

Байден публично раскритиковал Трампа

В своей речи бывший президент заявил, что его преемник "позорит нацию", и подчеркнул, что президент должен служить народу, а не собственным интересам или олигархам.

"Американский народ посылает сигнал Трампу и его сторонникам. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вы работаете на нас, господин президент, не только на миллионеров и миллиардеров. Не мы работаем на вас. Я говорю это искренне — я злой. Дело в том, что вам лучше открыть это проклятое правительство. Это демократия, а у демократии нет королей. Вы действуете так, что это позорит нашу нацию", — сказал Байден.

Отметим, что Джо Байден длительное время не посещал публичные мероприятия. Недавно экс-президент начал новый этап лечения от рака простаты.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп назвал Джо Байдена "худшим президентом" США.