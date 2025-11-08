Джо Байден публично пристыдил Дональда Трампа - видео

Байден публично заявил, что Трамп "позорит" народ США
Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время появился на публике. Во время речи он резко раскритиковал своего преемника Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью.
Это произошло во время выступления экс-президента на гала-вечере Демократической партии штата Небраска.
Байден публично раскритиковал Трампа
В своей речи бывший президент заявил, что его преемник "позорит нацию", и подчеркнул, что президент должен служить народу, а не собственным интересам или олигархам.
"Американский народ посылает сигнал Трампу и его сторонникам. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вы работаете на нас, господин президент, не только на миллионеров и миллиардеров. Не мы работаем на вас. Я говорю это искренне — я злой. Дело в том, что вам лучше открыть это проклятое правительство. Это демократия, а у демократии нет королей. Вы действуете так, что это позорит нашу нацию", — сказал Байден.
Отметим, что Джо Байден длительное время не посещал публичные мероприятия. Недавно экс-президент начал новый этап лечения от рака простаты.
