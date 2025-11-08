Відео
Головна Новини дня Байден публічно заявив, що Трамп "соромить" народ США

Байден публічно заявив, що Трамп "соромить" народ США

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:15
Оновлено: 13:16
Джо Байден публічно присоромив Дональда Трампа — відео
Джо Байден. Фото: Reuters

Колишній президент США Джо Байден уперше за тривалий час з'явився на публіці. Під час промови він різко розкритикував свого наступника Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою.

Це сталося під час виступу експрезидента на гала-вечорі Демократичної партії штату Небраска.

Читайте також:

Байден публічно розкритикував Трампа

У своїй промові колишній президент заявив, що його наступник "соромить націю" та наголосив, що президент має служити народу, а не власним інтересам чи олігархам.

"Американський народ посилає сигнал Трампу і його прибічникам. Я просто хочу щоб ви розуміли, що ви працюєте на нас, пане президенте, не лише на мільйонерів і мільярдерів. Не м працюємо на вас. Я кажу це щиро — я злий. Справа в тому, що вам краще відкрити цей клятий уряд. Це демократія, а у демократії немає королів. Ви дієте так, що це соромить нашу націю", — сказав Байден.

Зазначимо, що Джо Байден тривалий час не відвідував публічну заходи. Нещодавно експрезидент розпочав новий етап лікування від раку простати.

Також ми писали про те, що Дональд Трамп назвав Джо Байдена "найгіршим президентом" США.

Джо Байден США Дональд Трамп політики виступ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
