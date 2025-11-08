Джо Байден публічно присоромив Дональда Трампа — відео

Джо Байден. Фото: Reuters

Колишній президент США Джо Байден уперше за тривалий час з'явився на публіці. Під час промови він різко розкритикував свого наступника Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою.

Це сталося під час виступу експрезидента на гала-вечорі Демократичної партії штату Небраска.

Байден публічно розкритикував Трампа

У своїй промові колишній президент заявив, що його наступник "соромить націю" та наголосив, що президент має служити народу, а не власним інтересам чи олігархам.

"Американський народ посилає сигнал Трампу і його прибічникам. Я просто хочу щоб ви розуміли, що ви працюєте на нас, пане президенте, не лише на мільйонерів і мільярдерів. Не м працюємо на вас. Я кажу це щиро — я злий. Справа в тому, що вам краще відкрити цей клятий уряд. Це демократія, а у демократії немає королів. Ви дієте так, що це соромить нашу націю", — сказав Байден.

Зазначимо, що Джо Байден тривалий час не відвідував публічну заходи. Нещодавно експрезидент розпочав новий етап лікування від раку простати.

