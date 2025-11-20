Джо Байдену виповнилося 82 роки - що відомо про колишнього президента США

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сьогодні в четвер, 20 листопада, американському політику і колишньому президенту США Джо Байдену виповнилося 82 роки. За своє довге життя він мав трагічні події в сім'ї, майже півстоліття був у політиці, а також відіграв важливу роль у протистоянні України проти російського нападу 2022 року.

Новини.LIVE зібрало головне, що відомо про Байдена.

Біографія Джо Байдена

Ранні роки, сім'я та особиста трагедія

Джозеф Робінетт Байден народився 20 листопада 1942 року в Скраптоні, штат Пенсильванія. У 1953 році його сім'я переїхала до штату Делавер.

В університеті Делавера він вивчав історію та політологію, і 1965 року закінчив його, здобувши ступінь бакалавра. Потім Байден здобув юридичну освіту в Сіракузькому університеті (доктор права 1968 року).

Вже в студентські роки, 27 серпня 1966 року, майбутній політик одружився з Нейлією Гантер. Вони познайомилися, коли Байден навчався в університеті, а весілля відбулося через кілька років після стосунків.

Однак ця історія завершилася трагічно. 1972 року, лише за кілька тижнів обрання до Сенату США, перша дружина Байдена Нейлія та їхня донька Наомі загинули в автомобільній аварії, а його сини Бо та Гантер отримали травми.

Вже 1977 року Байден одружився з Джилл Байден. У них народилася дочка Ешлі. Але через роки, в родині Джо знову були втрати — 2015 року від раку мозку помер його старший син Бо.

Джо Байден і Джилл Байден. Фото: сторінка Байдена в соцмережі Х

Політична кар'єра та президентство

Джо Байден почав свій політичний шлях із місцевої влади. У період з 1970 по 1972 рік він був членом ради округу Ньюкалс (штат Делавер).

Вже 1972 року його обрали до Сенату США як представника Демократичної партії. На той момент йому було лише 29 років, він став одним із наймолодших сенаторів. І як відомо, у Сенаті Байден фокусувався на зовнішній політиці, кримінальному праві та боротьбі з наркотиками.

Також у 1988 році та 2008 роках він двічі брав участь у праймеріз на посаду президента США від демократів, однак його кандидатуру затвердили лише 2020 року.

З 2009 по 2017 роки — він був віцепрезидентом США за Барака Обами.

Вже у вищезгаданому 2020 році Байден виграв президентські вибори, перемігши президента США Дональда Трампа.

Джо Байден виступає в Конгресі США. Фото: Reuters

На посаді президента Джозеф Байден ініціював багатопланові реформи: боротьба з пандемією COVID-19, інфраструктурні інвестиції, повернення США до економічних угод, міграційна політика і не тільки.

У 2024 році Байден мав намір знову піти в президенти, проте незабаром після одних із дебатів із Трампом він оголосив, що не висуватиметься на другий термін.

Також варто додати, що його вік і здоров'я стали частиною обговорень у ЗМІ і не тільки наприкінці його президентського терміну, особливо перед виборами 2024 року.

Що відомо про рак шкіри у Байдена

У 2023 році під час медогляду, 16 лютого, з грудей Байдена було видалено шкірну пухлину. Його лікар Кевін О'Коннор повідомив, що це базально-клітинна карцинома, одна з найпоширеніших форм раку шкіри.

За словами лікаря, "всі ракові клітини було видалено", і подальше лікування не знадобилося. Він додав, що після операції Байдена визнали здоровим і "придатним до роботи".

Джо Байден у Білому домі. Фото: Reuters

У травні 2025 року, вже після політичної кар'єри, Байден офіційно оголосив про діагноз агресивної форми раку простати. Як повідомлялося, у нього є метастази в кістках.

Його рак простати охарактеризували як "чутливий до гормональної терапії", що дає можливість для лікування.

У жовтні 2025 року стало відомо, що Байден завершив курс променевої терапії, який проходив для лікування агресивної форми раку простати. Однак 11 листопада речниця колишнього президента повідомила, що лікування триває. Зокрема, Байден проходить променеву та гормональну терапію.

Як Байден вплинув на долю України

Після вступу на посаду президента, у січні 2021 року, Джо Байден відновив деякі форми військової допомоги Україні, заморожені за адміністрації Трампа. Зокрема, були продовжені постачання оборонних систем, включно з Javelin, а також навчання українських військ.

З боку Байдена була й підтримка дипломатичних зусиль України на міжнародній арені. Йдеться про G7, НАТО та ООН.

Крім того, за його правління теж було запроваджено санкції проти окремих російських осіб через війну на Донбасі та окупацію Криму.

Але найголовнішу роль Байден відіграв після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Джозеф Байден очолив наймасштабнішу програму допомоги Україні в історії США. Вашингтон поставив Києву десятки тисяч одиниць зброї, включно з:

системами ППО Patriot;

реактивними системами залпового вогню HIMARS;

протитанковими комплексами Javelin;

боєприпасами, дронами і бронетехнікою.

Крім того, США надали підтримку розвідкою і навчанням українських військ.

Джо Байден у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Говорячи коротко, Сполучені Штати під керівництвом Байдена надали десятки мільярдів доларів:

на оборону і військову техніку;

на відновлення інфраструктури;

на гуманітарну допомогу.

Також, як відомо, Байден ініціював жорсткі санкції проти РФ, включаючи:

відключення російських банків від SWIFT;

ембарго на ключові технології;

персональні санкції проти російських олігархів і чиновників.

Мета обмежень була в тому, щоб позбавити Росію ресурсів для війни і чинити тиск на Кремль.

