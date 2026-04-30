Зеленський: Венс допомагає РФ, якщо пишатися зупинкою допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що Вашингтон не допомагає Україні, тоді він допомагає росіянам. Так він відреагував на нещодавню заяву Венса, коли той сказав, що його найбільшим досягненням є зупинка підтримки України.

Що сказав Зеленський про Венса

Під час бесіди український лідер розкритикував коментарі чиновника США, підкресливши, що подібні позиції можуть принести вигоду Росії.

"Я не згоден із віцепрезидентом. Ми відкриті. Ми не вороги. Росія — ворог і завжди буде ворогом Сполучених Штатів. Холодна війна, гаряча війна, дай Боже, щоб не було ніякої війни, але вони не союзники", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна і США повинні зміцнювати одне одного, а не шукати спосіб зупинити підтримку.

"Я впевнений, що Сполучені Штати — чудовий партнер для України, і українці теж можуть зміцнити США. У бізнесі кажуть, що це вигідно для всіх. То чому б не виграти?", — резюмував президент.

Як повідомляло Новини.LIVE, у цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що увага США переключилася з війни в Україні на війну на Близькому Сході. З цієї причини тиск на РФ відсутній, через що виникає ризик затягування війни.

Також ми писали, що Зеленський прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який говорив, що США не потребують допомоги Україні на Близькому Сході.