Зеленский: Вэнс помогает РФ, если гордиться остановкой помощи Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что если вице-президент США Джей Ди Вэнс гордиться тем, что Вашингтон не помогает Украине, тогда он помогает россиянам. Так он отреагировал на недавнее заявление Вэнса, когда тот сказал, что его самым большим достижением является остановка поддержки Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского для Newsmax.

Что сказал Зеленский о Вэнсе

Во время беседы украинский лидер раскритиковал комментарии чиновника США, подчеркнув, что подобные позиции могут принести выгоду России.

"Я не согласен с вице-президентом. Мы открыты. Мы не враги. Россия — враг и всегда будет врагом Соединенных Штатов. Холодная война, горячая война, дай Бог, чтобы не было никакой войны, но они не союзники", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и США должны укреплять друг друга, а не искать способ остановить поддержку.

Читайте также:

"Я уверен, что Соединенные Штаты — отличный партнер для Украины, и украинцы тоже могут укрепить США. В бизнесе говорят, что это выгодно для всех. Так почему бы не выиграть?", — резюмировал президент.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский сказал, что внимание США переключилось с войны в Украине на войну на Ближнем Востоке. По этой причине давление на РФ нет, из-за чего возникает риск затягивания войны.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который говорил, что США не нуждаются в помощи Украине на Ближнем Востоке.