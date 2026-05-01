Команда Трампа їздить до Москви замість Києва: заява Подоляка

Михайло Подоляк.

Київ завершив усі організаційні підготування для прийому американських посередників і чекає на відновлення активних переговорів. Водночас радник Офісу президента Михайло Подоляк обурився діями глобальних модераторів від адміністрації США, які вже вісім разів відвідували Москву, проте досі ігнорують візит до України, яка обороняється від агресії.

Про це Михайло Подоляк висловився в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Подоляк висловився про роботу американської делегації

За його словами, хоча точної дати візиту американської делегації ще немає, Київ завершив усю організаційну підготовку для зустрічі.

Глобальним модератором у цьому процесі виступає адміністрація Дональда Трампа. Як пояснив посадовець, американські представники, зокрема Джаред Кушнер та Стівен Віткофф, раніше були активно залучені до дипломатичного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, що тимчасово змістило їхню концентрацію уваги.

Водночас радник Офісу президента відкрито розкритикував поведінку міжнародних посередників через їхні часті поїздки до країни-агресора за повної відсутності візитів до Києва.

"Ви там говорите про те, що там чебуреки, чи що вони там їли, чи якісь там хачапурі, чи що, я не знаю, що вони там їли, що це дуже смачно. Безумовно, це ж російська кухня. Я зараз сарказмом говорю. А ви не приїздите до України партнером, якою практично ви являєтесь. Це не дає відчуття війни, справжності війни. Тому що це не локальний конфлікт, це великий конфлікт. Це конфлікт про розподіл майбутніх впливів. Це конфлікт про те, хто буде ким і яким буде міжнародне право", — висловився Михайло Подоляк.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Михайло Подоляк також окреслив, який стан в переговорів нині. Він заявив, що більшість процесів справді на паузі, але деякі теми з Росією обговорюються на постійній основі.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий провести тристоронні переговори в Азербайджані. Раніше переговори за участі трьох сторін проводили в Швейцарії та Туреччині.