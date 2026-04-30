Головна Новини дня Переговори з РФ на паузі: Подоляк назвав єдиний активний напрям

Переговори з РФ на паузі: Подоляк назвав єдиний активний напрям

Дата публікації: 30 квітня 2026 23:54
Переговори з РФ на паузі: Подоляк назвав єдиний активний напрям
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Повноцінні переговори між Україною та Росією наразі призупинені. Водночас контакти між сторонами не припинилися повністю — вони тривають у гуманітарній площині.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Переговори між Україною та Росії

Подоляк розповів, що єдиним напрямком, де зберігається взаємодія, залишаються гуманітарні питання, зокрема обміни полоненими.

Водночас Україна очікує на приїзд американських делегацій. Однак конкретні дати візитів наразі не визначені. Як зазначив політик, це напряму залежить від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Михайло Подоляк наголосив, що в Києві розраховують, що подальші дипломатичні контакти активізуються після стабілізації міжнародної ситуації.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані. За його словами, вони можливі, якщо Москва буде готова до дипломатії.

А керівник ОП Кирило Буданов висловився про перемовини з Росією. За його словами, розвідка продовжує працювати, але деталі процесів не розголошують.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
