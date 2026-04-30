Главная Новости дня Переговоры с РФ на паузе: Подоляк назвал единственное активное направление

Дата публикации 30 апреля 2026 23:54
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Полноценные переговоры между Украиной и Россией пока приостановлены. В то же время контакты между сторонами не прекратились полностью — они продолжаются в гуманитарной плоскости.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Переговоры между Украиной и Россией

Подоляк рассказал, что единственным направлением, где сохраняется взаимодействие, остаются гуманитарные вопросы, в частности обмены пленными.

В то же время Украина ожидает приезда американских делегаций. Однако конкретные даты визитов пока не определены. Как отметил политик, это напрямую зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Михаил Подоляк отметил, что в Киеве рассчитывают, что дальнейшие дипломатические контакты активизируются после стабилизации международной ситуации.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане. По его словам, они возможны, если Москва будет готова к дипломатии.

А руководитель ОП Кирилл Буданов высказался о переговорах с Россией. По его словам, разведка продолжает работать, но детали процессов не разглашают.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
