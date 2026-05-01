Команда Трампа ездит в Москву вместо Киева: заявление Подоляка

Киев завершил все организационные подготовки для приема американских посредников и ждет возобновления активных переговоров. В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк возмутился действиями глобальных модераторов от администрации США, которые уже восемь раз посещали Москву, однако до сих пор игнорируют визит в Украину, которая обороняется от агрессии.

Об этом Михаил Подоляк высказался в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Подоляк высказался о работе американской делегации

По его словам, хотя точной даты визита американской делегации еще нет, Киев завершил всю организационную подготовку для встречи.

Глобальным модератором в этом процессе выступает администрация Дональда Трампа. Как пояснил чиновник, американские представители, в частности Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф, ранее были активно вовлечены в дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, что временно сместило их концентрацию внимания.

В то же время советник Офиса президента открыто раскритиковал поведение международных посредников из-за их частых поездок в страну-агрессора при полном отсутствии визитов в Киев.

"Вы там говорите о том, что там чебуреки, или что они там ели, или какие-то там хачапури, или что, я не знаю, что они там ели, что это очень вкусно. Безусловно, это же русская кухня. Я сейчас сарказмом говорю. А вы не приезжаете в Украину партнером, которым практически вы являетесь. Это не дает ощущения войны, подлинности войны. Потому что это не локальный конфликт, это большой конфликт. Это конфликт о распределении будущих влияний. Это конфликт о том, кто будет кем и каким будет международное право", — высказался Михаил Подоляк.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Михаил Подоляк также очертил, какое состояние у переговоров сейчас. Он заявил, что большинство процессов действительно на паузе, но некоторые темы с Россией обсуждаются на постоянной основе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что готов провести трехсторонние переговоры в Азербайджане. Ранее переговоры с участием трех сторон проводили в Швейцарии и Турции.