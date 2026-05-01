Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Команда Трампа ездит в Москву вместо Киева: заявление Подоляка

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 08:00
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Киев завершил все организационные подготовки для приема американских посредников и ждет возобновления активных переговоров. В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк возмутился действиями глобальных модераторов от администрации США, которые уже восемь раз посещали Москву, однако до сих пор игнорируют визит в Украину, которая обороняется от агрессии.

Об этом Михаил Подоляк высказался в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Подоляк высказался о работе американской делегации

По его словам, хотя точной даты визита американской делегации еще нет, Киев завершил всю организационную подготовку для встречи.

Глобальным модератором в этом процессе выступает администрация Дональда Трампа. Как пояснил чиновник, американские представители, в частности Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф, ранее были активно вовлечены в дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, что временно сместило их концентрацию внимания.

В то же время советник Офиса президента открыто раскритиковал поведение международных посредников из-за их частых поездок в страну-агрессора при полном отсутствии визитов в Киев.

"Вы там говорите о том, что там чебуреки, или что они там ели, или какие-то там хачапури, или что, я не знаю, что они там ели, что это очень вкусно. Безусловно, это же русская кухня. Я сейчас сарказмом говорю. А вы не приезжаете в Украину партнером, которым практически вы являетесь. Это не дает ощущения войны, подлинности войны. Потому что это не локальный конфликт, это большой конфликт. Это конфликт о распределении будущих влияний. Это конфликт о том, кто будет кем и каким будет международное право", — высказался Михаил Подоляк.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Михаил Подоляк также очертил, какое состояние у переговоров сейчас. Он заявил, что большинство процессов действительно на паузе, но некоторые темы с Россией обсуждаются на постоянной основе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что готов провести трехсторонние переговоры в Азербайджане. Ранее переговоры с участием трех сторон проводили в Швейцарии и Турции.

США Михаил Подоляк переговоры Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации