Посланцы Трампа откладывают визит в Киев из-за сомнений: СМИ

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Посланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — в ближайшее время не планируют посещать Украину. В Вашингтоне сомневаются, что возобновление активного участия в мирных переговорах даст ощутимый результат. Хотя они часто посещали Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent.

Визит представителей США в Киев под вопросом из-за отсутствия договоренностей

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным, представители Трампа неоднократно обещали приехать в Киев, однако эти намерения так и не были реализованы.

Издание пишет, что в столице Украины растет недовольство из-за дисбаланса в дипломатических контактах, ведь Уиткофф и Кушнер регулярно совершали поездки в Москву, где встречались с Владимиром Путиным.

Ожидалось, что их возможный визит в Киев станет не только символическим жестом поддержки, но и толчком к восстановлению трехстороннего диалога между Украиной, США и Россией. По предварительному плану, американские посланцы должны были сначала провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а уже потом отправиться в Москву.

Читайте также:

Однако источники отмечают, что реализацию этого сценария затрудняет ряд факторов. В частности, пока ключевое внимание внешней политики США сосредоточено на переговорах с Ираном. Поэтому украинское направление отошло на второй план.

Также издание пишет, что дополнительным препятствием остаются и логистические трудности, связанные с поездками в страну, находящуюся в состоянии войны. В частности, один из собеседников указал, что необходимость передвижения по железной дороге является сложной для отдельных представителей делегации.

"У них есть свои проблемы с тем, что приходится ехать поездом. Для Виткоффа это сложно", — говорит источник.

В то же время основной проблемой называют отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Несмотря на это, вопрос поездки официально не снят с повестки дня. В американской администрации подтверждают, что возможность визита еще обсуждается, однако никаких конкретных решений пока не принято. При этом коммуникация между Киевом и Вашингтоном продолжается.

