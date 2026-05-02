Посланцы Трампа откладывают визит в Киев из-за сомнений: СМИ

Дата публикации 2 мая 2026 07:32
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Посланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — в ближайшее время не планируют посещать Украину. В Вашингтоне сомневаются, что возобновление активного участия в мирных переговорах даст ощутимый результат. Хотя они часто посещали Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent.

Визит представителей США в Киев под вопросом из-за отсутствия договоренностей

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным, представители Трампа неоднократно обещали приехать в Киев, однако эти намерения так и не были реализованы.

Издание пишет, что в столице Украины растет недовольство из-за дисбаланса в дипломатических контактах, ведь Уиткофф и Кушнер регулярно совершали поездки в Москву, где встречались с Владимиром Путиным.

Ожидалось, что их возможный визит в Киев станет не только символическим жестом поддержки, но и толчком к восстановлению трехстороннего диалога между Украиной, США и Россией. По предварительному плану, американские посланцы должны были сначала провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а уже потом отправиться в Москву.

Читайте также:

Однако источники отмечают, что реализацию этого сценария затрудняет ряд факторов. В частности, пока ключевое внимание внешней политики США сосредоточено на переговорах с Ираном. Поэтому украинское направление отошло на второй план.

Также издание пишет, что дополнительным препятствием остаются и логистические трудности, связанные с поездками в страну, находящуюся в состоянии войны. В частности, один из собеседников указал, что необходимость передвижения по железной дороге является сложной для отдельных представителей делегации.

"У них есть свои проблемы с тем, что приходится ехать поездом. Для Виткоффа это сложно", — говорит источник.

В то же время основной проблемой называют отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Несмотря на это, вопрос поездки официально не снят с повестки дня. В американской администрации подтверждают, что возможность визита еще обсуждается, однако никаких конкретных решений пока не принято. При этом коммуникация между Киевом и Вашингтоном продолжается.

Как писали Новини.LIVE, недавно Трамп раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за бесплатное вооружение для Украины. Он заявил, что "все должны платить". Ведь из-за этого США потратили большие средства.

Также в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE советник Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что представители США ездят в РФ вместо Украины. Хотя Киев уже завершил всю организационную подготовку для встречи. Подоляк открыто раскритиковал такое поведение Кушнера и Уиткоффа.

США война в Украине Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
