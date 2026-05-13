Зеленский ударил санкциями по производителям ракет для армии России

Дата публикации 13 мая 2026 07:28
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Производители топлива для ракет "Искандер" и "Ярс", поставщики электроники для армии РФ и лоббисты смягчения международных ограничений оказались под новыми украинскими санкциями. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которые блокируют работу десятков поставщиков компонентов для баллистических ракет и систем противовоздушной обороны, а также продлевают ранее введенные ограничения против российского бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины, передает Новини.LIVE.

Согласно подписанным Владимиром Зеленским указам, под жесткие ограничения попали поставщики комплектующих деталей для комплексов С-300 и С-400, а также баллистических ракет "Искандер", "Ярс" и "Тополь".

Новый пакет санкций касается 32 российских компаний и 34 граждан РФ, которые в основном фигурируют как руководители и учредители этих предприятий. В список также вошли производители ракетного топлива, порохов и элементов к боеприпасам.

Кроме прямого военно-промышленного комплекса, который занимается разработкой средств радиотехнической разведки и воздухоплавательных носителей спецтехники, санкции ударили еще и по компаниям, которые обеспечивали российский рынок электроникой и высокоточным оборудованием в обход официальных запретов. Отдельно наказание применили к лицам, чьей целью была организация снятия санкций США с России и ослабление общей позиции Европейского Союза.

"Мы продолжаем системную работу по идентификации ключевых предприятий российского ВПК. Введение санкций против таких компаний существенно затрудняет для них ведение международной коммерческой деятельности, доступ к технологиям, финансированию и глобальным цепочкам поставок. Каждое санкционное решение - это меньше возможностей для производства российских ракет и дронов, которые враг использует против Украины", — отметил советник и уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Параллельно с новыми ограничениями другим указом глава государства продлил действие санкций, срок которых исчерпывался. Этот документ продлит срок действия наказания для 21 юридического и 13 физических лиц, впервые заблокированных еще в 2023 году. При этом из прошлогоднего пакета исключили четыре предприятия, поскольку они полностью прекратили свою незаконную деятельность.

Среди них значатся Вадим Гинер, Ирина Бабакова и Наталья Селиванова. Эти лица имеют непосредственную связь с финансово-промышленной группой ООО "ВС Групп Менеджмент", работавшей в Украине. Данную структуру создали представители бывшей организованной преступной группировки "Лужники" - российские граждане Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков, которые сейчас также находятся в санкционных списках.

Для полной синхронизации принятых решений в международных юрисдикциях украинская власть готовит передачу всех собранных материалов по подсанкционным лицам и компаниям иностранным партнерам.

Новини.LIVE ранее писали, что Владимир Зеленский также призвал партнеров усилить санкции против российского теневого флота. Он назвал страну, которая успешно применяет ограничения против Кремля в этом направлении.

Тем временем в России возникли серьезные проблемы с созданием собственного авиафлота. Из-за ряда санкций им придется в очередной раз перенести выпуск пассажирских самолетов.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей


