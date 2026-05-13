Зеленский прибыл в Румынию на саммит "Бухарестской девятки"
Дата публикации 13 мая 2026 13:07
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в пятницу, 13 мая, с рабочим визитом в Румынию, где стартовал саммит стран "Бухарестской девятки". Главными задачами украинской делегации на этой площадке станут привлечение дополнительных ресурсов для армии, развитие инициативы "Drone Deals" и подписание образовательных меморандумов.
