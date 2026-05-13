У небі понад сто дронів: Зеленський попередив про нові атаки

Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі в небі над Україною понад сто російських дронів. За його словами, упродовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Ворог продовжує атакувати Україну.

Про це глава держави повідомив у середу, 13 травня, передає Новини.LIVE.

Російські атаки по Україні

Зеленський наголосив, що Росія продовжує удари та робить це зухвало — цілеспрямовано проти української залізничної інфраструктури, цивільних обʼєктах у містах. На жаль, внаслідок атак є поранені та загиблі.

"Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів", — розповів глава держави.

За його словами, важливо стійко відбивати кожну атаку, підтримувати Україну та не мовчати про російську війну.

"Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили, у ніч проти 13 травня сили ППО України збили 111 російських дронів. Водночас зафіксовано влучання 20 БпЛА.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Полтавську громаду дронами. Зафіксовано влучання в електропідстанцію, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.