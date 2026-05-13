В небе более ста дронов: Зеленский предупредил о новых атаках

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в небе над Украиной более ста российских дронов. По его словам, в течение дня могут быть еще волны дроновых атак. Враг продолжает атаковать Украину.

Об этом глава государства сообщил в среду, 13 мая, передает Новини.LIVE.

Российские атаки по Украине

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает удары и делает это дерзко — целенаправленно против украинской железнодорожной инфраструктуры, гражданских объектов в городах. К сожалению, в результате атак есть раненые и погибшие.

Последствия российского обстрела железной дороги в Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью били по жилой и железнодорожной инфраструктуре на Днепровщине и Харьковщине, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике на Полтавщине. На всех уровнях наши воины противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", — рассказал глава государства.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Спасатели в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

По его словам, важно стойко отражать каждую атаку, поддерживать Украину и не молчать о российской войне.

Российский обстрел Сумской области. Фото: ГСЧС

"Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защиты, и только общей сильной активностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы, в ночь на 13 мая силы ПВО Украины сбили 111 российских дронов. При этом зафиксировано попадание 20 БпЛА.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты атаковали Полтавскую громаду дронами. Зафиксировано попадание в электроподстанцию, в результате чего возникли проблемы со светом.