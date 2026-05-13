РФ атаковала электроподстанцию в Полтавской области: люди без света

Российские оккупанты в ночь на 13 мая атаковали Полтавскую общину. Зафиксировано попадание вражеских дронов в электроподстанцию. В результате обстрела тысячи людей остались без света.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Полтавщины 13 мая

"Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов", — рассказал Дякивнич.

Кроме того, российские оккупанты повредили остекление близлежащих домов. В Полтавской ОВА сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в ближайшее время Россия может осуществить массированную атаку.

А 12 мая российские оккупанты атаковали жилой дом в Кривом Роге. На обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который сообщил, что погибли два человека, а их девятимесячная внучка получила тяжелые ранения.