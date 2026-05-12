Главная Новости дня На Днепропетровщине Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру

Дата публикации 12 мая 2026 09:58
Последствия российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Российские оккупанты во вторник, 12 мая, атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате обстрела ранения обломками получил машинист. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровщины

"Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", — рассказал Кулеба.

Удар Росії по Дніпропетровщині 12 травня
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/OleksiiKuleba

В результате попаданий российских БпЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов оперативно восстанавливается.

Кулеба отметил, что железнодорожники продолжают выполнять свою работу, поддерживая стабильное сообщение.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, 12 мая российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего есть повреждения.

Кроме того, 10 мая противник обстрелял Днепропетровскую область дронами. Под ударом оказались два района региона. Известно, что ранения получил маленький ребенок.

А 9 мая Россия атаковала дроном автомобиль в Запорожской области. Враг убил 67-летнего водителя и ранил двух человек.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
