На Днепропетровщине Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру
Российские оккупанты во вторник, 12 мая, атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате обстрела ранения обломками получил машинист. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.
"Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", — рассказал Кулеба.
В результате попаданий российских БпЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов оперативно восстанавливается.
Кулеба отметил, что железнодорожники продолжают выполнять свою работу, поддерживая стабильное сообщение.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, 12 мая российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего есть повреждения.
Кроме того, 10 мая противник обстрелял Днепропетровскую область дронами. Под ударом оказались два района региона. Известно, что ранения получил маленький ребенок.
А 9 мая Россия атаковала дроном автомобиль в Запорожской области. Враг убил 67-летнего водителя и ранил двух человек.