Главная Новости дня Оккупанты атаковали дроном авто на Запорожье: водитель погиб

Оккупанты атаковали дроном авто на Запорожье: водитель погиб

Дата публикации 9 мая 2026 10:44
Поврежденные автомобили в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 9 мая атаковали дроном автомобиль в Запорожской области. В результате обстрела погиб 67-летний водитель автомобиля. Также известно о двух раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Атака на Запорожскую область 9 мая

Федоров рассказал, что в Пологовском районе вражеский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате атаки на месте погиб 67-летний водитель.

Кроме того, пострадали и пассажиры: 62-летний мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Также травмирована 61-летняя женщина, медики устанавливают диагноз

По словам главы ОВА, пострадавших доставили в областную больницу.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Как писали Новини.LIVE, во время перемирия 9 мая РФ ударила по Сумской области. Возник масштабный пожар на территории частного домовладения.

Кроме того, россияне убили двух человек на Днепропетровщине. Оккупанты почти 20 раз атаковали область артиллерией и беспилотниками.

Запорожская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
