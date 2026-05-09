Окупанти атакували дроном авто на Запоріжжі: водій загинув

Пошкоджені автомобілі внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війьска 9 травня атакували дроном автомобіль у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний водій автівки. Також відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Атака на Запорізьку область 9 травня

Федоров розповів, що у Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Внаслідок атаки на місці загинув 67-річний водій.

Крім того, постраждали й пасажири: 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг. Також травмована 61-річна жінка, медики встановлюють діагноз

За словами очільника ОВА, постраждалих доставили до обласної лікарні.

Скриншот допису Івана Федорова

Як писали Новини.LIVE, під час перемир'я 9 травня РФ вдарила по Сумщині. Виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.

Крім того, росіяни вбили двох людей на Дніпропетровщині. Окупанти майже 20 разів атакували область артилерією та безпілотниками.