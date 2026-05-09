Головна Новини дня Окупанти атакували дроном авто на Запоріжжі: водій загинув

Дата публікації: 9 травня 2026 10:44
Пошкоджені автомобілі внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війьска 9 травня атакували дроном автомобіль у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний водій автівки. Також відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Атака на Запорізьку область 9 травня

Федоров розповів, що у Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Внаслідок атаки на місці загинув 67-річний водій. 

Крім того, постраждали й пасажири: 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг. Також травмована 61-річна жінка, медики встановлюють діагноз

За словами очільника ОВА, постраждалих доставили до обласної лікарні. 

Скриншот допису Івана Федорова

Як писали Новини.LIVE, під час перемир'я 9 травня РФ вдарила по Сумщині. Виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.

Крім того, росіяни вбили двох людей на Дніпропетровщині. Окупанти майже 20 разів атакували область артилерією та безпілотниками. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
