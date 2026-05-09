Під час перемир'я РФ вдарила по Сумщині: спалахнула масштабна пожежа
Російські війська у ніч проти 9 травня завдали удару по Сумській області. На щастя, обійшлося без постраждалих, але виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.
Обстріли Сумщини 9 травня
Рятувальники розповіли, що цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння у Березівській громаді.
"Через загрози повторних ударів, фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила.
Як писали Новини.LIVE, Росія оголосила перемир'я з 9 по 11 травня. У разі порушення домовленості з боку РФ Україна діятиме дзеркально.
Раніше Міноборони РФ заявляло про припинення вогню з 8 по 10 травня. Однак окупанти продовжують обстріли України і самі ж не дотримуються своїх умов.