Під час перемир'я РФ вдарила по Сумщині: спалахнула масштабна пожежа

Під час перемир'я РФ вдарила по Сумщині: спалахнула масштабна пожежа

Дата публікації: 9 травня 2026 10:01
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 9 травня завдали удару по Сумській області. На щастя, обійшлося без постраждалих, але виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС. 

Обстріли Сумщини 9 травня

Рятувальники розповіли, що цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння у Березівській громаді

Удар по Сумській області 9 травня
Наслідки обстрілів Сумщини. Фото: ДСНС

"Через загрози повторних ударів, фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила.

Як писали Новини.LIVE, Росія оголосила перемир'я з 9 по 11 травня. У разі порушення домовленості з боку РФ Україна діятиме дзеркально.

Раніше Міноборони РФ заявляло про припинення вогню з 8 по 10 травня. Однак окупанти продовжують обстріли України і самі ж не дотримуються своїх умов. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
