В Україні розпочалося триденне перемир'я із РФ

Опівночі в суботу, 9 травня, розпочалося перемир'я між Україною та РФ. Режим припинення вогню діятиме включно до 11 травня. У разі порушення домовленості з боку РФ Україна діятиме дзеркально.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про триденне перемир'я між Україною та РФ

У п'ятницю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з 9 по 11 травня триватиме перемир'я з Росією. Також у цей період відбудеться обмін полоненими 1000 на 1000.

Голова держави зазначив, що Україна не завдаватиме ударів по Красній площі 9 травня та підписав указ про дозвіл на проведення параду.