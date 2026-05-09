Головна Новини дня В Україні розпочалося триденне перемир'я із РФ

В Україні розпочалося триденне перемир'я із РФ

Дата публікації: 9 травня 2026 00:07
В Україні розпочалося триденне перемир'я із РФ
Термінова новина

Опівночі в суботу, 9 травня, розпочалося перемир'я між Україною та РФ. Режим припинення вогню діятиме включно до 11 травня. У разі порушення домовленості з боку РФ Україна діятиме дзеркально.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про триденне перемир'я між Україною та РФ 

У п'ятницю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з 9 по 11 травня триватиме перемир'я з Росією. Також у цей період відбудеться обмін полоненими 1000 на 1000.

Голова держави зазначив, що Україна не завдаватиме ударів по Красній площі 9 травня та підписав указ про дозвіл на проведення параду

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
