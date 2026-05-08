Указ Зеленського про дозвіл параду в Москві: повний текст

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом №374/2026 дозволив проведення параду у Москві з нагоди 9 травня. Крім того, в документі чітко зазначені часові рамки та просторові межі параду.

Новини.LIVE наводять повний текст указу президента.

Указ президента про дозвіл параду на Красній площі

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Указ Зеленського про парад в Москві. Скріншот з Офісу президента

Парад у Москві — хто приїде до РФ

Зазначимо, що парад на 9 травня у Росії має особливе сакральне, ідеологічне та іміджеве значення, завдяки якому диктатор Володимир Путін консолідує росіян навколо ідеї "великої Росії".

Цьогоріч на параді в РФ мають бути присутніми представники кількох країн, які підтримують військову агресію проти України, а саме: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв, президент Лаосу та король Малайзії. І Мілорад Додік, який представлятиме невизнану Республіку Сербську.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо покладе квіти, але на власне параді не буде. Також про свою присутність на параді заявляли президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Цікаво, що напередодні проведення параду російські ЗМІ писали про те, що цьогоріч військовий парад на Красній площі пройде без традиційної демонстрації військової техніки.

Як писали Новини.LIVE про перемир'я між Україною та Росією протягом 9, 10 та 11 травня попросив особисто президент США Дональд Трамп. Зеленський у відповідь подякував Трампу за дипломатичну участь та підтвердив триденне перемир'я, а також великий обмін полоненими.

До речі, першими про перемир'я на ці дні оголосив саме Кремль, погрожуючи Україні масштабними ударами по Києву у разі порушень.

Тоді Зеленський теж оголосив режим тиші на 5-6 травня, зазначаючи, що у разі порушення режиму перемир'я у ці дні Україна діятиме дзеркально. До слова, РФ не дотрималася умов Зеленського і продовжувала завдавати удари по території України.