Указ Зеленского о разрешении парада в Москве: полный текст

Дата публикации 8 мая 2026 23:00
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом №374/2026 разрешил проведение парада в Москве по случаю 9 мая. Кроме того, в документе четко указаны временные рамки и пространственные границы парада.

Новини.LIVE приводят полный текст указа президента.

Указ президента о разрешении парада на Красной площади

Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю:

1. Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация).

На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.

Квадрат Красной площади:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538

2. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Зеленського про дозвіл параду у Москі - текст
Указ Зеленского о параде в Москве. Скриншот из Офиса президента

Парад в Москве — кто приедет в РФ

Отметим, что парад на 9 мая в России имеет особое сакральное, идеологическое и имиджевое значение, благодаря которому диктатор Владимир Путин консолидирует россиян вокруг идеи "великой России".

В этом году на параде в РФ должны присутствовать представители нескольких стран, которые поддерживают военную агрессию против Украины, а именно: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, президент Лаоса и король Малайзии. И Милорад Додик, который будет представлять непризнанную Республику Сербскую.

Премьер Словакии Роберт Фицо возложит цветы, но на собственно параде не будет. Также о своем присутствии на параде заявляли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Интересно, что накануне проведения парада российские СМИ писали, что в этом году военный парад на Красной площади пройдет без традиционной демонстрации военной техники.

Как писали Новини.LIVE о перемирии между Украиной и Россией в течение 9, 10 и 11 мая попросил лично президент США Дональд Трамп. Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за дипломатическое участие и подтвердил трехдневное перемирие, а также большой обмен пленными.

Кстати, первыми о перемирии на эти дни объявил именно Кремль, угрожая Украине масштабными ударами по Киеву в случае нарушений.

Тогда Зеленский тоже объявил режим тишины на 5-6 мая, отмечая, что в случае нарушения режима перемирия в эти дни Украина будет действовать зеркально. К слову, РФ не придерживалась условий Зеленского и продолжала наносить удары по территории Украины.

Автор:
