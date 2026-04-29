Армия РФ на параде в Москве. Фото: Reuters

В Минобороны России анонсировали, что 9 мая 2026 года в Москве пройдет военный парад. Однако в этот раз в нем будет колонны военной техники и ряда военных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Что сказали в Минобороны РФ о параде 9 мая

Согласно заявлению министерства, в составе пешей колонны в параде примут участие военные высших учебных заведений "всех видов и отдельных родов войск" России.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", — пишут росСМИ.

Реклама

При этом уточняется, что в ходе трансляции будет продемонстрирована работа военных всех видов и родов войск РФ, которые участвуют в так называемой "зоне СВО" (в войне против Украины — Ред.).

Читайте также:

Реклама

"В ходе авиационной части парада над Красной Площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации", — резюмировали в министерстве.

Как сообщало Новини.LIVE, в 2025 году глава Кремля Владимир Путин организовал парад 9 мая в Москве, на который прибыли ряд лидеров других государств, включая главу КНР Си Цзиньпиня. Однако не все пошло по плану, так как в городе во время перевозки упал Кремль сделанный из картона.

Также мы писали, что по словам президента Финляндии Александра Стубба, Россия ежемесячно теряет в Украине 30-35 тысяч солдат. Причем большинство из них Силы обороны Украины уничтожают дронами.