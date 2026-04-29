Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Военный парад в Москве 9 мая пройдет без техники

Военный парад в Москве 9 мая пройдет без техники

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 03:14
Военный парад в Москве 9 мая пройдет без техники
Армия РФ на параде в Москве. Фото: Reuters

В Минобороны России анонсировали, что 9 мая 2026 года в Москве пройдет военный парад. Однако в этот раз в нем будет колонны военной техники и ряда военных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что сказали в Минобороны РФ о параде 9 мая

Согласно заявлению министерства, в составе пешей колонны в параде примут участие военные высших учебных заведений "всех видов и отдельных родов войск" России.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", — пишут росСМИ.

При этом уточняется, что в ходе трансляции будет продемонстрирована работа военных всех видов и родов войск РФ, которые участвуют в так называемой "зоне СВО" (в войне против Украины — Ред.).

"В ходе авиационной части парада над Красной Площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации", — резюмировали в министерстве.

Как сообщало Новини.LIVE, в 2025 году глава Кремля Владимир Путин организовал парад 9 мая в Москве, на который прибыли ряд лидеров других государств, включая главу КНР Си Цзиньпиня. Однако не все пошло по плану, так как в городе во время перевозки упал Кремль сделанный из картона.

Также мы писали, что по словам президента Финляндии Александра Стубба, Россия ежемесячно теряет в Украине 30-35 тысяч солдат. Причем большинство из них Силы обороны Украины уничтожают дронами.

Россия военный парад 9 мая
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации