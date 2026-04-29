Військовий парад у Москві 9 травня пройде без техніки

Дата публікації: 29 квітня 2026 03:14
Армія РФ на параді в Москві. Фото: Reuters

У Міноборони Росії анонсували, що 9 травня 2026 року в Москві відбудеться військовий парад. Однак цього разу в ньому не буде колони військової техніки та низки військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказали в Міноборони РФ про парад 9 травня

Згідно із заявою міністерства, у складі пішої колони в параді візьмуть участь військові вищих навчальних закладів "усіх видів і окремих родів військ" Росії.

"Вихованці суворовських військових і нахімовського училищ, кадетських корпусів, а також колона військової техніки, у зв'язку з поточною оперативною обстановкою, брати в цьому році участі у військовому параді не будуть", — пишуть росЗМІ.

При цьому уточнюється, що під час трансляції буде продемонстровано роботу військових усіх видів і родів військ РФ, які беруть участь у так званій "зоні СВО" (у війні проти України — Ред.).

"Під час авіаційної частини параду над Красною Площею пролетять літаки російських пілотажних авіагруп, а на завершення параду льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви в кольори прапора Російської Федерації", — резюмували в міністерстві.

Як повідомляло Новини.LIVE, 2025 року очільник Кремля Володимир Путін організував парад 9 травня в Москві, на який прибула низка лідерів інших держав, зокрема очільник КНР Сі Цзіньпінь. Однак не все пішло за планом, оскільки в місті під час перевезення впав Кремль, зроблений із картону.

Також ми писали, що за словами президента Фінляндії Александра Стубба, Росія щомісяця втрачає в Україні 30-35 тисяч солдатів. Причому більшість із них Сили оборони України знищують дронами.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
