Главная Новости дня Во время перемирия РФ ударила по Сумской области: вспыхнул масштабный пожар

Дата публикации 9 мая 2026 10:01
Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 9 мая нанесли удар по Сумской области. К счастью, обошлось без пострадавших, но возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Обстрелы Сумщины 9 мая

Спасатели рассказали, что этой ночью в результате вражеских обстрелов возник масштабный пожар на территории частного домовладения в Березовской общине.

Удар по Сумській області 9 травня
Последствия обстрелов Сумщины. Фото: ГСЧС

"Из-за угрозы повторных ударов, специалисты ГСЧС приостанавливали работы и следовали в безопасное место", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что все очаги горения удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Как писали Новини.LIVE, Россия объявила перемирие с 9 по 11 мая. В случае нарушения договоренности со стороны РФ Украина будет действовать зеркально.

Ранее Минобороны РФ заявляло о прекращении огня с 8 по 10 мая. Однако оккупанты продолжают обстрелы Украины и сами же не соблюдают свои условия.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
