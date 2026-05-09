РФ атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО уничтожила 34 БпЛА

Работа ППО. Фото: УНИАН

Российские войска с 18:00 8 мая атаковали Украину 43 ударными дронами и баллистической ракетой. Пуски осуществлялись с четырех направлений, есть попадания на нескольких локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 9 мая

В Воздушных сидах рассказали, что в ночь на 9 мая россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия" из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Так, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеских БпЛА различных типов на юге, севере и востоке страны. Однако зафиксировано попадание ракеты и девять ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Дональд Трамп объявил трехдневное "перемирие" между Украиной и Россией. Оно продлится с 9 по 11 мая и будет предусматривать прекращение всех боевых действий. Также состоится обмен 1000 пленных из каждой страны.

Незадолго до этого Владимир Зеленский подтвердил перемирие и масштабный обмен пленными. По словам главы государства, Красная площадь в Москве для украинцев менее важна, чем жизнь украинских пленных.