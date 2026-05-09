Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО уничтожила 34 БпЛА

РФ атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО уничтожила 34 БпЛА

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 09:05
РФ атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО уничтожила 34 БпЛА
Работа ППО. Фото: УНИАН

Российские войска с 18:00 8 мая атаковали Украину 43 ударными дронами и баллистической ракетой. Пуски осуществлялись с четырех направлений, есть попадания на нескольких локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 9 мая

В Воздушных сидах рассказали, что в ночь на 9 мая россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия" из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Атака на Україну 9 травня
Результат работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Так, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеских БпЛА различных типов на юге, севере и востоке страны. Однако зафиксировано попадание ракеты и девять ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Дональд Трамп объявил трехдневное "перемирие" между Украиной и Россией. Оно продлится с 9 по 11 мая и будет предусматривать прекращение всех боевых действий. Также состоится обмен 1000 пленных из каждой страны.

Незадолго до этого Владимир Зеленский подтвердил перемирие и масштабный обмен пленными. По словам главы государства, Красная площадь в Москве для украинцев менее важна, чем жизнь украинских пленных.

обстрелы ПВО Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации